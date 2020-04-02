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【新冠肺炎】有備無患！微軟計畫明年6月前活動一律線上舉行

科技 19:00 2020/04/02

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微軟（Microsoft）昨（1日）宣布，將會調整2020年度所有大型活動的籌備方案，以網上串流取代實體活動。

新冠肺炎疫情爆發，令不少展覽及發布會受到影響，被迫取消或延期，令各大科企廠商損失慘重。避免再受疫情影響，微軟（Microsoft）昨（1日）宣布，將會調整2020年度所有大型活動的籌備方案，以網上串流取代實體活動。有消息來源更指，明年舉行的MVP Summit 2021與Build 2021亦會有同樣安排。

>>>【新冠肺炎】微軟Build西雅圖大會取消或推遲？官方指繼續注視情況

>>>【疫市營商】智能電話廠商戰「疫」   MWC取消影響細廠商 

微軟在官方聲明表示，該企將會藉著新冠肺炎疫情帶來的機遇，使用新平台舉行活動，期望能提供更高水平的數碼體驗。目前原定在上月於西雅圖舉行的 MVP Summit 2020，以及7月在拉斯維加斯舉行的Inspire 2020都已經取消。

外國科技網站ZDnet則指，目前微軟正計畫將所有2021財政年度（2020年7月至2021年6月）內的活動皆改為線上舉辦，包括Ignite The Tour、MVP Summit 2021及Build 2021 。而微軟發言人亦證實，2020年內所有實體活動都改在線上。至於2021年上半年的計畫，發言人則稱需繼續評估情況。

>>>【新冠肺炎】Google I/O完全取消　Android大型更新勢將延期

責任編輯：曾曉汶

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