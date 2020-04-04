【糧食危機】專家明言全球不缺糧　為何糧食價格照升？

▲ 雖然專家明言全球不缺糧，但食品價格不斷上升。

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，為了對抗疫情，多國實施鎖國封城，全球約五分一人口處於封鎖狀態。多個國家及地區也出現搶購糧食的現象，超市貨物被搶購一空。雖然專家明言全球不缺糧，但食品價格不斷上升，這到底所謂何事？疫情又如何擾亂全球糧食供應？

疫情擾亂物流運輸、勞工供應

多國鎖國封城，大量航班被取消；加上難以找到集裝箱，非洲運往歐洲的蔬菜，或者南美運往美國的水果物流運輸被打亂。

另一邊廂，勞工短缺隨時導致農作物在田間腐爛。隨著歐洲春季的來臨，農場正忙着尋找足夠的工人來採摘草莓和蘆筍。不過，鎖國行動阻止了外國勞工正常流動。法國此前估計短缺工人達20萬名，呼籲其本國公民幫助彌補。

在印度，更大範圍的農作物損失正在逼近，當地封鎖政策使大量工人回家，小麥等主要農作物接近收成時，農場卻無人收割。

食品價格個別發展

聯合國糧食及農業組織（FAO）預測今年小麥產量為7.63億噸，接近去年的創紀錄水平。不過，在市場日益憂慮缺糧的問題，食品價格照升。3月小麥期貨飈升至兩個月高點，主要原因是市場對麵包和意大利麵的需求激增；泰國白米價格亦升至8年來最高水平。

然而，並非全部食品價格也在上升，玉米期貨價格跌至3年半年低位，部分原因是玉米在生物燃料中的廣泛使用，令它受油價急挫手拖累。

聯合國糧食及農業組織此前警告指，盡管主糧儲備充足，但依賴進口的國家急於購買食品可能會加劇全球糧食通貨膨脹。新鮮農產品例如水果或魚類，或未加工的穀物將更直接反映供求關係變化。

相關文章：【全球大流行】搶米搶蛋搶糧 全球糧食危機乍現？

【搶米潮】內地有人囤40袋大米 阿里巴巴盒馬：足夠供應10個月

【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l