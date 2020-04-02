【全球大流行】全球糧食危機乍現？ 聯合國：3月全球糧食價格不升反急跌

▲ 上月全球食物價格不升反跌。

新冠肺炎在全球大流行，多國實施鎖國封城，多個國家及地區也出現搶購糧食、家庭日常用品的現象，超市貨物被搶購一空。不過，事實上，3月全球食物價格不升反跌。

聯合國糧食及農業組織（FAO）食品價格指數3月平均為172.2點，比2月份下降了4.3%，該指數衡量一籃子穀物、油料種子、乳製品，肉和糖的月度變化。

食糖價格急跌

當中食糖價格指數跌幅最大，按月下降了19.1%，主要因為許多國家封城，導致相關的消費減少以及乙醇生產商的需求下降。植物油價格指數下跌了12%，主要因為棕櫚油價格的下跌。另外，乳製品價格指數下降3%，主要因為報價下降以及全球對脫脂和全脂奶粉的進口需求放緩，而肉類指數下降了0.6%。

大米價格逆市上升

另外，穀物價格指數下跌1.9%，但大米價格逆市上升，連續3個月上漲，這是由於市場對全球大流行憂慮以及越南可能實行出口禁令而提振的庫存提振的。

今年小麥產量料接近去年新高

FAO高級經濟師Abdolreza Abbassian表示，價格下跌很大程度上是由需求因素而非供應所驅動，需求因素則受到日益惡化的經濟前景影響。組織同時輕微提高了對穀物產量的預測，預測2019年穀物總產約為27.21億噸，略高於先前的預測27.19億噸；2020年小麥產量的預測則保持不變，為7.63億噸，接近去年的創紀錄水平。

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