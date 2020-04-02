【泰國疫情】周五起全國宵禁 確診逼近2000 環球社會熱點 18:04 2020/04/02 分享： ▲ 【新冠肺炎泰國疫情】泰國政府宣布周五實施全國宵禁 全球大流行的新冠肺炎疫情持續，東南亞地區早已失守，泰國周四（2日）宣布會於周五（3日）起實施全國宵禁，以遏制疫情蔓延。泰國宵禁生效時間由晚上10時至凌晨4時。 一文看清全球宵禁防疫國家 路透社報道，泰國會於周五起，每晚10時至凌晨4時，實施全國宵禁；僅運送醫療物資、被隔離人士和病人，以及醫護人員的差旅可獲豁免。 違封城令者槍斃 菲律賓鐵腕防疫 截至香港時間周四下午4時，泰國本日新增個案104宗，死亡個案15宗，治愈個案505宗，全國累計確診個案1875宗。 日本周五起 入境須隔離14天 泰國旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣 相關文章 【泰國宵禁】全球宵禁國家懶人包 今日 【泰國宵禁】全球宵禁國家懶人包 【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣 2020/04/01 【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣 【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫 今日 【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫 馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊 2020/03/19 馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊 傳染病 疫情 泰國 香港 東南亞 路透社 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎