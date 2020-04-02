  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【泰國疫情】周五起全國宵禁 確診逼近2000

環球社會熱點 18:04 2020/04/02

分享：

【新冠肺炎泰國疫情】泰國政府宣布周五實施全國宵禁

全球大流行的新冠肺炎疫情持續，東南亞地區早已失守，泰國周四（2日）宣布會於周五（3日）起實施全國宵禁，以遏制疫情蔓延。泰國宵禁生效時間由晚上10時至凌晨4時。

一文看清全球宵禁防疫國家

路透社報道，泰國會於周五起，每晚10時至凌晨4時，實施全國宵禁；僅運送醫療物資、被隔離人士和病人，以及醫護人員的差旅可獲豁免。

違封城令者槍斃 菲律賓鐵腕防疫

截至香港時間周四下午4時，泰國本日新增個案104宗，死亡個案15宗，治愈個案505宗，全國累計確診個案1875宗。

日本周五起 入境須隔離14天

泰國旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣

相關文章

【泰國宵禁】全球宵禁國家懶人包
今日
【泰國宵禁】全球宵禁國家懶人包
【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣
2020/04/01
【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
今日
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊
2020/03/19
馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊
傳染病 疫情 泰國 香港 東南亞 路透社 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情搶米】糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜
【疫情搶米】糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜
【美股午市】美頁岩油商申破產保護 道指瀉逾800點
【美股午市】美頁岩油商申破產保護 道指瀉逾800點
【美國疫情分佈圖】日死過千人 美軍備10萬屍袋
【美國疫情分佈圖】日死過千人 美軍備10萬屍袋
新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間18:00）
【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 西班牙破10萬確診
【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 西班牙破10萬確診
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」