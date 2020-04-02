【泰國疫情】周五起全國宵禁 確診逼近2000

▲ 【新冠肺炎泰國疫情】泰國政府宣布周五實施全國宵禁

全球大流行的新冠肺炎疫情持續，東南亞地區早已失守，泰國周四（2日）宣布會於周五（3日）起實施全國宵禁，以遏制疫情蔓延。泰國宵禁生效時間由晚上10時至凌晨4時。

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路透社報道，泰國會於周五起，每晚10時至凌晨4時，實施全國宵禁；僅運送醫療物資、被隔離人士和病人，以及醫護人員的差旅可獲豁免。

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截至香港時間周四下午4時，泰國本日新增個案104宗，死亡個案15宗，治愈個案505宗，全國累計確診個案1875宗。

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