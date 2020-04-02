普信：經濟停止轉差時　股市見底　睇實3大預示指標

新冠肺炎影響全球經濟，各國央行開足火力放水救市，普信（T. Rowe Price）報告指出，投資者可留意3個指標能反映經濟狀況將不再轉差，即預示危機見頂。

普信環球焦點增長股票策略基金經理 David Eiswert發表報告表示，一般來説，股票見底通常在經濟環境「停止轉差」之時出現，而非經濟或企業盈利數據轉趨向好時。因此，關注經濟不再轉差的跡象，比留意市況轉好前、所有風險消退更為重要。

鑑於以下三個指標能反映經濟狀況將不再轉差，即預示危機見頂，值得投資者關注：

一）大規模且無限量財政及貨幣政策

有關情況見諸全球各個市場。各國政府和當局已汲取全球金融危機的教訓。為彌合長期經濟價值和短期財政義務的關係，推出經濟刺激政策屬必要之舉。全球各國均計劃推出或已公佈大規模的財政或支援措施。危機催生變化，除財政和貨幣支援措施外，亦需要配合低利率，而各國政府均有此意向及能力作出應變。

二）病毒治療及測試

儘管疫苗未能於短期內面世，但未來數月治療效果應有所改進，病毒測試亦有望更為普及。

三）感染率見頂

對於個別國家來說，疫情見頂的日子尚未來臨，意味更多的限制性措施將會被實施。然是，感染率見頂與股價見底之間應有強大的相關性。隨著加强檢疫隔離限制和減少社交接觸，美國的感染率預計在未來數月或將見頂。

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