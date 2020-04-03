【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享）

▲ 【新冠肺炎】糧食價格為何急飆？搶購潮+供應短缺

稻米、小麥等主要糧食，以至雞蛋、橙汁等副食品，近期價格都大幅上升，既因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，掀起全球出現糧食搶購潮，亦因多處封城封關，全球物流能力急降，糧食供應鏈出現中斷的現象。

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