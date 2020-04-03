【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 環球經濟金融 07:48 2020/04/03 分享： ▲ 【新冠肺炎】糧食價格為何急飆？搶購潮+供應短缺 稻米、小麥等主要糧食，以至雞蛋、橙汁等副食品，近期價格都大幅上升，既因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，掀起全球出現糧食搶購潮，亦因多處封城封關，全球物流能力急降，糧食供應鏈出現中斷的現象。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【法國疫情】法蘭西之殤 4000死超越中國全球第四 2020/04/02 【法國疫情】法蘭西之殤 4000死超越中國全球第四 【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫 2020/04/02 【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫 【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？ 2020/04/02 【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？ 【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店 2020/04/02 【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店 【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手 2020/04/02 【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手 最新專欄文章 更多 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 2020/04/02 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 2020/03/31 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享） 2020/03/28 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享） 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 2020/03/27 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 傳染病 疫情 期貨 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 食品 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入