【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺

▲ 【新冠肺炎】糧食價格為何急飆？搶購潮+供應短缺

稻米、小麥等主要糧食，以至雞蛋、橙汁等副食品，近期價格都大幅上升，既因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，掀起全球出現糧食搶購潮，亦因多處封城封關，全球物流能力急降，糧食供應鏈出現中斷的現象。

《華爾街日報》報道形容，糧食供應鏈收縮、定單需求勁增以及前所未有的防疫措施，為糧食市場帶來「完美風暴」（perfect storm）：糧食價格颷升、供應短缺。

國際穀物供應商亦支持《華爾街日報》的看法，指在過去一個月，民眾對於新冠肺炎在全球蔓延憂慮增加，穀物生產及消費的長期影響不確定性亦增加。

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糧食供不應求，甚至引起糧食危機的憂慮，已經觸發多種糧食價格颷升，如小麥短短2周已急升15%，橙汁及雞蛋亦分別升20%及近2倍。

芝加哥小麥期貨價格3月中起累增15%，3月25日星期三創下每蒲式耳（bushel）5.80美元的新高。美國農業部此前預期，2019年至2020年間，小麥僅為每蒲式耳4.55美元。

被視為「國際交易基準」的泰國米價格，上周一已急升至每公噸490美元，對比3月初的僅為443美元升逾1成，今年更累升逾2成。

就算不是必需品的橙汁，也因消費者對健康食品的需求大增，加上運輸成本上升，橙汁期貨價格上月飆升20%，5月橙汁期貨高見120.38美元，民眾未來可能要捱貴橙汁。

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在全球多國因應疫情而鎖國情況下，令糧食的運送出現困難，加上多地種植的穀物產量不足，全球糧食供應短缺問題，恐非一時三刻可以解決。

其中，全球最大小麥出口國俄羅斯，亦已把出口往海外的穀物數量限制在700萬公噸。哈薩克和越南早前亦宣布，暫時禁止出口小麥粉及米，泰國也暫停出口雞蛋。

有見及此，美國等多國正積極增加主要糧食庫存量，亦確保在新冠疫情趨勢亦有不確定性時，仍能保障民眾有充足的糧食。美國11名國會議員今周更去信至美國農業部，要求當局採取措施，防止出現白糖短缺的問題。

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聯合國糧農組織秘書長屈冬玉、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）日前已簽署聯合文件，指出食物供應的不確定性，足以引發一輪出口限制，並造成全球市場糧食短缺。

有別於口罩、消毒搓手液、廁紙等產品的供不應求，未必足以致命，糧食不足卻會造成更嚴重的健康災難，以至人命傷亡。

新冠肺炎疫情引起的糧食危機，對世界的破壞力，絕對不下於疫情本身，甚至是有過之而無不及，各國必須正視，及早聯手制定應變方案。

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