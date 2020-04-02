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【日本疫情】每戶獲派2個布口罩 安倍被斥亂用公帑

環球社會熱點 17:17 2020/04/02

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日本首相安倍晉三因應新冠肺炎疫情，宣布向每戶派發2個布口罩，卻遭批評浪費公帑。

日本的新冠肺炎疫情仍未受控，日本增至超過2,500人確診。日本首相安倍晉三一直被批評抗疫不力，日前宣布向每戶派發2個布口罩，更指布口罩經清洗後可重用，以解決口罩短缺情況。但網民卻狠批安倍浪費公帑派布口罩，每戶只派2個無疑只是杯水車薪，根本無法滿足家庭需要。

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路透社報道，安倍晉三於周三（1日）的政府會議上提出，由下周起將向全國超過5,000萬戶家庭派發布口罩，每戶將獲發2個，優先派發給病例急增的重災區。

安倍晉三表示：

民眾可以使用肥皂清洗後重用布口罩，應能有助解決民眾對口罩需求急增的情況。

但安倍派發布口罩的措施，卻遭到民眾的大量批評。社交媒體Twitter上有用戶批評日本政府的措施只是浪費公帑，質疑政府是否趁愚人節整蠱民眾。又有人反問如有家庭超過2名家庭成員，口罩應如何分配。

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神戶大學傳染病學專家岩田健太郎周四（2日）更於Twitter上發文嘲諷，指政府在浪費金錢，醫院永遠都不可能使用安倍提議的布口罩。

內閣官房長官菅義偉周四表示，計劃派發的布口罩每個成本料為200日圓（約14.4港元）。如按照全國5,000萬個家庭每戶獲發2個口罩計，政府不連同運輸成本計算在內，已要動用200億日圓（約14.4億港元）派發口罩。

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責任編輯：鄭錦玲

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