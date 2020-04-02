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【疫市營商】中小企周轉壓力大　客戶最遲3個月才「找數」

商業 17:10 2020/04/02

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奢侈品維修亦要求專業員工，故Stylux現時有周轉壓力，亦不敢貿然裁員。（資料圖片）

新冠肺炎疫情大規模爆發，中小企承受沉重的經營壓力。企業不減貿然裁員，惟生意收入驟減，使周轉方面有一定壓力。有中小企表示，周轉期大幅延長一半至最多90日；料兩個月情況只會轉差。

【疫市營商】港企生意受重挫　政府推100%貸款優惠幫到幾多？

定單減少、客戶延後「找數」
受歐美疫情拖累，經營奢侈品保養的Stylux近兩個月生意急跌約6成。創辦人潘穎安透露，去年的社會運動、疫情初期，亦未有導致如斯嚴重的跌幅。他解釋，由於企業不少客戶是法國、意大利、美國等地的品牌，他們生意減少、停工，以致Stylux的生意亦受影響。「有批貨品想讓我們維修，但我們報價後便一直未有回覆，正因當地同樣有在家工作，甚至停工的安排。」

潘穎安續指，一般合約的數期均為有30至45個工作日，惟考慮到目前情況，相信數期將會延長一倍，長達60至90日。此情況對中小企的現金周轉造成一定壓力，因每月仍需穩定地支付員工的薪金。他續稱：「品牌不敢裁員，始終員工不夠亦做不到生意。奢侈品維修亦要求專業員工，待環境轉好，則難再聘請員工。」

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面對經營困境，Stylux預計未來兩個月情況只會繼續轉差。（Stylux Facebook圖片）

料未來情況轉差　冀借100至200萬
面對經營困境，Stylux預計未來兩個月情況只會繼續轉差。雖然現時對市況不算太悲觀，但仍有與企業財政部門商量，打算向銀行借100至200萬資金，以助應付未來2至3個月的情況。

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對於政府早前推出的8成、9成信貸擔保，以及料在4月中出台的10成信貸擔保計劃，潘穎安則表示不清楚有關計劃。知道有關計劃後，他相信若然成功借款，料可大大紓緩現金流壓力。不過，他亦擔心計劃最終不獲銀行批核，「只係得noise。」萬一借貸失敗，潘亦坦言只好自己掏錢應付周轉問題。

記者：葉泳珊

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