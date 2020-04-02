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【新冠肺炎】肺炎COVID-19網上陷阱激增　小心釣魚電郵攻擊

科技 16:49 2020/04/02

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網絡安全研究發現，有黑客以恐嚇會讓受害者全家染肺炎，勒索受害者。

肺炎疫情成為黑客攻擊良機！網絡安全公司調查指出，近日使用COVID-19和Coronavirus字眼的域名、垃圾電郵、釣魚攻擊及惡意程式激增，較今年一月疫情開始時變本加厲，以以疫情為「賣點」的電郵已佔全球垃圾電郵流量3%。這些勒索電郵的內容針對用戶弱點，冒充世界衛生組織、慈善團體、甚至恐嚇用戶「全家感染肺炎」。

網絡安全廠商Sophos的全球威脅情報與數據科學團隊SophosLabs發表指出，今年一月已見黑客利用疫情的手段發動攻擊，到了三月尾，以疫情為「賣點」的垃圾電郵數目更在一星期內增加了近兩倍，佔整體垃圾電郵流量近3%；以全球數以千億計圾垃電郵來說，這是一個相當大的比重。

Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招

>【武漢肺炎】企業准員工在家工作　需注意潛在保安風險

該機構舉例，有黑客於世界衛生組織成立新冠肺炎團結應對基金僅僅兩日，便冒充該基金欺騙受害者捐出比特幣。甚至有不法份子發出敲詐電郵，要求收件人交出4,000美元，否則使其全家感染新冠狀肺炎。該企解釋指，這聽來有點匪夷所思，但黑客就是要讓受害者相信，他們已經電腦內植根，熟知你數碼生活的一舉一動，因以能夠追蹤到受害者所在，以致令全家染疫。

責任編輯：周俊霖

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