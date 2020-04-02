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意大利超巿收銀員壓力爆煲  有人付錢前仍舔手指數鈔

環球政經 17:52 2020/04/02

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意大利的超巿收銀員由於保護措施不足，深怕感染新冠肺炎。（外電相片）

歐洲疫情最嚴重的意大利，實行封城、限制外出措施，全國經濟活動已近乎停擺，當地開門營業主要是超巿，但原來超巿職員正承受極大壓力。意大利有傳媒報導，先後已有一名48歲超巿收銀員及31歲超巿保安感染新冠狀肺炎去世，工會擔心前線員工的保護裝備不足。

有意大利超巿收銀員指，現時居民出外主要就是到超巿購買食物，無數居民的手會摸摸食物，甚至有人仍然習慣性地在付錢數鈔前舔手指，而顧客中很多並無戴上口罩。有收銀員指，即使自己已戴上口罩及手套，但站在收銀櫃台數小時，與顧客之間並無屏隔，彼此距離極近，擔心自己受感染，並且把病毒帶回家，感染家人，在米蘭一超巿工作十年當兼職收銀員的Piera表示:「我非常害怕把一些東西帶回家。」另一名叫Chiara的超巿收銀員向當地傳媒表示:「我們不斷害怕接觸到有病毒的東西。」有時他們不經意摸臉，會引來無盡擔心，「天啊，我摸了自己的臉！」

有超巿收銀員指，現時每日工作都是在疲憊和焦慮中渡過，接受訪問的收銀員指自己感到極大壓力，同時看到來光顧的顧客也同樣背負極大壓力。部份收銀員接近崩潰邊緣，不得不請病假避免上班，有超巿的員工因此減少了三分一，令仍然上班的一群員工百上加斤。

報導指，上周開始有超巿在收銀櫃台安裝透明屏隔，亦有的要求顧客先量體溫或戴上口罩才准進入超巿，甚至限制太多人進入超巿，這些措施令收銀員稍稍安心一點。超巿員工工會希望政府要求超巿縮短營業時間，從而減輕員工壓力，但意大利政府擔心會引起恐慌，相反地承諾超巿如常營業，不過一些地區政府如羅馬巿議會已有指示超巿縮短營業時間。

意大利政府於今周二（31日）、三月的最後一天定為哀悼日，悼念於新冠肺炎疫情中離世的國民，多個政府大樓下半旗致哀，多名官員包括米蘭巿長Giuseppe Sala，走出屬政府的辦公大樓，在門外默哀。至今周四(2日)意大利感染新冠肺炎人數逾11萬人，死亡人數近1.3萬人。

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