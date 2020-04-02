【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億

▲ 新冠肺炎疫情令本地展覽停擺，連帶活動策劃、展覽及舞台製作業等多個行業處於「冰封時期」（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情底下，大部份展覽及活動需要延期或停止，連帶活動策劃、展覽及舞台製作業等多個行業處於「冰封時期」。香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會（FEMEP）代表召集人鄧芷薇表示，不少業者生意急跌逾9成，保守估計，業界整體已因疫情至少蒙受200億港元損失，至少數萬名從業員收入受影響，總會促政府在「抗疫基金」盡快補漏支緩業者解燃眉之急。

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該會於上月成立，目前約有逾400 多名會員，召集人鄧芷薇道出行業現時的苦況，指3至4月理應為會展業高峰期，惟疫情下工作全部停擺，例如貿發局2月至4月間有15個本地展覽及會議全部都延期，商場活動，業績發佈，演唱會，宴會等取消。現在業內大部分公司都是零工作零收入，慘況比很多重災區如飲食，旅遊業更有過之而無不及，目前已有約10間司經已倒閉，而從業員不是失業就是被迫轉行。

▲ 香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會（FEMEP）代表召集人鄧芷薇表示，保守估計，業界整體已因疫情至少蒙受200億港元損失。（陳靜儀攝）

生意跌九成 血本無歸

從事舞台設計兼總會聯席召集人賴達立的指，其行業於去年3月有300多場活動，然而今年僅淨不足10場，自農歷新年後業界生意額急跌9成。他又指，有些公司早前承接了本在2至4月舉行的展覽和活動，宴會等，為此投放大量人力物力，製作費用如宣傳，佈景，時間成本等已經付出，最終卻因疫情在收取報酬前就突然取消，血本無歸。

他相信疫情將持續大半年，料很多公司都捱不到7至8月。他解釋，其行業不只要應付寫字樓租金和員工開支，還要租倉庫存放物資，購買和維修製作器材。而且延期等於重新製作，很多中小企都沒這麼大現金流去再製作，加上全球疫情甚麼時候受控還是未知之數，難保不會再次延期，屆時只會雪上加霜。

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總會促請政府補漏，對業界作出緊急防疫抗疫基金安排，包括提供為期最少8個月租金補貼或援助，如寫字樓租金每月4萬港元為上限、倉庫租金補貼每月10萬港元為上限；補貼每名員工6成月薪，依統計處個人入息中位數計算，以1萬港元為上限；盡快落實每公司上限200萬港元的政府擔保貸款，簡化申請程序，優先處理等。

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記者：蘇穎琪