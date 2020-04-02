  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 18:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億

商業 16:49 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情令本地展覽停擺，連帶活動策劃、展覽及舞台製作業等多個行業處於「冰封時期」（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情底下，大部份展覽及活動需要延期或停止，連帶活動策劃、展覽及舞台製作業等多個行業處於「冰封時期」。香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會（FEMEP）代表召集人鄧芷薇表示，不少業者生意急跌逾9成，保守估計，業界整體已因疫情至少蒙受200億港元損失，至少數萬名從業員收入受影響，總會促政府在「抗疫基金」盡快補漏支緩業者解燃眉之急。

【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？

該會於上月成立，目前約有逾400 多名會員，召集人鄧芷薇道出行業現時的苦況，指3至4月理應為會展業高峰期，惟疫情下工作全部停擺，例如貿發局2月至4月間有15個本地展覽及會議全部都延期，商場活動，業績發佈，演唱會，宴會等取消。現在業內大部分公司都是零工作零收入，慘況比很多重災區如飲食，旅遊業更有過之而無不及，目前已有約10間司經已倒閉，而從業員不是失業就是被迫轉行。

香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會（FEMEP）代表召集人鄧芷薇表示，保守估計，業界整體已因疫情至少蒙受200億港元損失。（陳靜儀攝）

生意跌九成　血本無歸
從事舞台設計兼總會聯席召集人賴達立的指，其行業於去年3月有300多場活動，然而今年僅淨不足10場，自農歷新年後業界生意額急跌9成。他又指，有些公司早前承接了本在2至4月舉行的展覽和活動，宴會等，為此投放大量人力物力，製作費用如宣傳，佈景，時間成本等已經付出，最終卻因疫情在收取報酬前就突然取消，血本無歸。

他相信疫情將持續大半年，料很多公司都捱不到7至8月。他解釋，其行業不只要應付寫字樓租金和員工開支，還要租倉庫存放物資，購買和維修製作器材。而且延期等於重新製作，很多中小企都沒這麼大現金流去再製作，加上全球疫情甚麼時候受控還是未知之數，難保不會再次延期，屆時只會雪上加霜。

【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期

總會促請政府補漏，對業界作出緊急防疫抗疫基金安排，包括提供為期最少8個月租金補貼或援助，如寫字樓租金每月4萬港元為上限、倉庫租金補貼每月10萬港元為上限；補貼每名員工6成月薪，依統計處個人入息中位數計算，以1萬港元為上限；盡快落實每公司上限200萬港元的政府擔保貸款，簡化申請程序，優先處理等。

【新冠肺炎】資助難申請？　「零售業資助計劃」申請須知

記者：蘇穎琪

相關文章

中小企參與貿發局展覽　將可獲資助一半參展費
2020/01/19
中小企參與貿發局展覽　將可獲資助一半參展費
【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期
2020/03/03
【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期
【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？
2020/03/31
【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？
【新冠肺炎】僱主令僱員放年假不足14天知會 或違反僱傭條例
今日
【新冠肺炎】僱主令僱員放年假不足14天知會 或違反僱傭條例
失業 疫情 商場 演唱會 商場活動 基金 香港貿易發展局 設計 行業 防疫抗疫基金

上一篇文章

【疫市營商】中小企周轉壓力大　客戶最遲3個月才「找數」

下一篇文章

【新冠肺炎】資助難申請？　「零售業資助計劃」申請須知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】蘇寧網售BELAMER成人盒裝口罩　2日下午4時開賣
【口罩供應】蘇寧網售BELAMER成人盒裝口罩　2日下午4時開賣
【口罩供應】日本城推BFE、PFE、VFE>99%口罩套裝　今日下午1時起APP攞籌
【口罩供應】日本城推BFE、PFE、VFE>99%口罩套裝　今日下午1時起APP攞籌
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【新冠肺炎】刊憲3小時後突改規例　美容院可重新營業
【新冠肺炎】刊憲3小時後突改規例　美容院可重新營業
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤