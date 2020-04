【滙豐不派息之謎】英倫銀行一封信迫滙豐就範　還替滙豐草擬初稿

▲ 本網獲得一封由英倫銀行旗下審慎監管局撰寫予滙豐的信件發現,滙豐決定放棄派發今年股息後,審慎監管局再要求滙豐連去年第四季股息也要取消。

滙豐控股 (00005) 及渣打 (02888) 等7家英資銀行日前齊宣布,暫停派發去年第四季股息,同時暫停派息及回購至2020年底,亦不向高層派發現金花紅,英倫銀行旗下審慎監管局(PRA)稱銀行決定實屬明智。不過,從PRA撰寫予滙豐的信件發現,滙豐決定放棄派發今年股息後,PRA再要求滙豐連去年第四季股息也要取消。

信件指出,PRA首先歡迎滙豐暫停今年股息及回購普通股的考慮("The PRA welcomes the consideration given by you and your firm to suspending dividends and buybacks on ordinary shares until the end of 2020."),及後再求滙豐取消已經除淨、原計劃於本月14日派發的第四季股息,每股0.21美元。

需於3月31日晚上8時前決定 替滙豐草擬初稿

PRA在信中表示,當局正在要求滙豐取消2019年未派發的股息。("I am also writing to ask you to cancel payments of any outstanding 2019 dividends.")此外,PRA並要求滙豐考慮在未來數個月不向任何高層派發現金花紅,及調整應計款項等。

PRA還指定滙豐必須於英國時間3月31日晚上8時前決定是否接納當局的建議,若滙豐不同意採納有關建議,當局將會考慮使用賦予的監管權力作出行動。

PRA不僅要求滙豐配合當局發表聲明的時間,要在英國時間3月31日晚上9時表不派息的聲明,還替滙豐草擬了初稿,作為滙豐發表聲明時的參考。

