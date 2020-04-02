【滙豐不派息之謎】英倫銀行一封信迫滙豐就範　還替滙豐草擬初稿

▲ 本網獲得一封由英倫銀行旗下審慎監管局撰寫予滙豐的信件發現，滙豐決定放棄派發今年股息後，審慎監管局再要求滙豐連去年第四季股息也要取消。

滙豐控股 （00005） 及渣打 （02888） 等7家英資銀行日前齊宣布，暫停派發去年第四季股息，同時暫停派息及回購至2020年底，亦不向高層派發現金花紅，英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）稱銀行決定實屬明智。不過，從PRA撰寫予滙豐的信件發現，滙豐決定放棄派發今年股息後，PRA再要求滙豐連去年第四季股息也要取消。

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信件指出，PRA首先歡迎滙豐暫停今年股息及回購普通股的考慮（"The PRA welcomes the consideration given by you and your firm to suspending dividends and buybacks on ordinary shares until the end of 2020."），及後再求滙豐取消已經除淨、原計劃於本月14日派發的第四季股息，每股0.21美元。

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需於3月31日晚上8時前決定 替滙豐草擬初稿

PRA在信中表示，當局正在要求滙豐取消2019年未派發的股息。（"I am also writing to ask you to cancel payments of any outstanding 2019 dividends."）此外，PRA並要求滙豐考慮在未來數個月不向任何高層派發現金花紅，及調整應計款項等。

PRA還指定滙豐必須於英國時間3月31日晚上8時前決定是否接納當局的建議，若滙豐不同意採納有關建議，當局將會考慮使用賦予的監管權力作出行動。

PRA不僅要求滙豐配合當局發表聲明的時間，要在英國時間3月31日晚上9時表不派息的聲明，還替滙豐草擬了初稿，作為滙豐發表聲明時的參考。

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