NASA、SpaceX禁員工用Zoom　基於私隱安全憂慮

▲ 繼英國國防部禁止部門員工使用Zoom後，SpaceX以及美國太空總署（NASA）都已禁止員工使用。

視像會議平台Zoom近日惹起的安全爭議，情況已愈演愈烈，除了被外媒多次踢爆將用戶個人資料給予Facebook外，亦被指能竊聽用戶會議內容，立刻引起Zoom用家恐慌。繼英國國防部禁止部門員工使用Zoom後，SpaceX以及美國太空總署（NASA）都已禁止員工使用，避免機密資料外洩。

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路透社報道指，美國聯邦調查局（FBI）波士頓辦公室日前向Zoom用家提出建議，提醒他們不要使用公開會議或是廣泛的分享會議連結，因近日FBI多次發現有身分不明的人士，入侵學校課堂，並指 Zoom已成網路犯罪者最新的攻擊目標之一，竊取使用者的個人資料。

科技狂人馬斯（Elon Musk）旗下的太空公司SpaceX近日透過內部通告，提醒員工盡量使用電子郵件、簡訊、或者電話來進行溝通，避免使用Zoom作為會議工具。而NASA發言人 Stephanie Schierholz亦向媒體透露，他們已禁止員工使用Zoom。

香港個人資料私隱專員公署昨（1日）亦發出公告，提醒市民注意使用Zoom的私隱問題，並建議用家要把手機應用程式更新到最新版本、以專為Zoom而建立的帳戶登入，盡量避免使用現有的其他帳戶作登入、為會議設置密碼、密切注意帳戶任何異常活動、及保留所造成的任何損失紀錄，以便將來有需要跟進時有紀錄可循。

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責任編輯：曾曉汶