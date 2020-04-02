【全球大流行】思科亞太區總裁：疫情正重塑全球社會經濟與生活

▲ 思科今日（2日）就宣布推出Cisco Designed for Business產品組合，集合機器學習、人工智能及雲端驅動解決方案，並簡化購買、安裝及保養程序，希望滿足小型企業需要。

新冠肺炎疫情在全球繼續肆虐，美國疫情尤其嚴重，並成為全球感染人數最多的地區。不少科技公司都取消年度大型會議活動，科技巨企思科（Cisco）近日就以線上形式舉辦Cisco Live Virtual Event APJC，該公司高層亦預測肺炎疫症，未來對環球社會、經濟帶來的影響。

思科亞太區、日本及中國（APJC）總裁Miyuki Suzuki在線上大會表示，會盡力在這場對人類歷史影響巨大的事件上學習及汲取經驗，而科技亦將會協助企業、市場度過難關，並對未來社會經濟復甦帶來正面影響。「近年的工作場所方面的數碼轉型，如遙距工作的好處，在這次疫情中就更好地體現，其次如網絡防護對於企業而言亦必不可少。」

▲ 思科亞太區、日本及中國（APJC）總裁Miyuki Suzuki在線上大會表示在3月頭11日，全球221個國家及地區的用戶，使用思科WebEx視像會議方案的時間就超過55億分鐘。（網上截圖）

Miyuki Suzuki表示，思科旗下就有視像會議方案WebEX，並全力協助客戶做到員工無接觸下的遙距工作。「在3月頭11日，全球221個國家及地區的用戶，使用思科WebEx視像會議方案的時間就超過55億分鐘。」她表示，為了應對疫情危機，目前已經為旗下各種產品如WebEx、Maraki、VPN及網絡安全產品提供免費計劃， 同時增加了網絡帶寬支援客戶。」

推中小企專用產品組合

思科今日（2日）就宣布推出Cisco Designed for Business產品組合，集合機器學習、人工智能及雲端驅動解決方案，並簡化購買、安裝及保養程序，希望滿足小型企業需要。

產品組合包括「快速辦公室設置」、「安全訪客無線網絡存取」、「無縫遙距工作體驗」、「勒索軟件防禦」，以及「安全商業交易服務」。亦有思科商用無線流動應用程式為讓個人或公司透過智能手機隨時隨地配置並管理網絡，有關應用程式可於蘋果App Store應用程式商店（iOS）或Google Play 商店（Android）下載。

網絡安全連接方面，亦有將WiFi 6高速及高密度功能，整合至Meraki雲端管理平台的接入點中。技術亦將配合新應用程式讓客戶能夠隨時擴展網絡，有效管理更多互聯裝置，如影片等高質素內容。

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其次亦有Meraki雲端管理智能攝錄鏡頭，除了能有效降低存貨損耗及其他風險，亦能就不同範疇提供別具價值的商業見解，如辨識哪些展覽品較吸引參觀人士欣賞，以至停車場內泊車位的使用率。新攝錄鏡頭配備高質素影片拍攝功能、無線連接、內置存儲及內置先進分析功能，有助節省將收集到的數據向數據中心發送時所涉及的成本。Meraki亦同時可透過魚眼鏡頭提供360度全景視像，只須一個鏡頭便可以有效地為小型企業拍攝整個環境。

此外， 思科透過虛擬支援中心（Virtual Demand Center，VDC），科更快速地回應及支援小型企業，方便客戶與思科及其合作夥伴聯繫。例如可更輕鬆地安排會議或回覆專家的來電。VDC亦讓客戶能在三小時內以全球24種語言與合作夥伴聯繫。

責任編輯：李彥煒