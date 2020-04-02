最卑劣黑客 疫情下出動 鎖死醫療機構電腦索贖金

▲ 新冠肺炎疫情下，黑客趁火打劫，入侵醫療機構電腦，索取贖金。

新型冠狀病毒疫情肆虐，兵荒馬亂之際，有黑客乘亂出手，入侵藥物研究機構及醫院電腦系統，鎖住重要資料檔案，索取贖金。有網絡保安專家指，黑客犯罪集團正利用疫情謀財，近期歐美醫療相關機構遭黑客勒索事件有增加趨勢。

【法國疫情】法蘭西之殤 死亡數目超越中國

【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手

為新藥作臨床測試的英國研究機構Hammersmith Medicines Research近期與多間公司接洽，商討合作測試疫苖之際，卻遭黑客入侵，公司電腦系統中，數以千計病人資料被黑客加密鎖死。黑客向公司索取贖金，威脅會在網上公開資料。

所幸事件未對Hammersmith造成太大打擊，運作短暫受阻後回復正常，事後公司已加強保安。Hammersmith執行董事Malcolm Boyce直言，黑客喪盡天良（totally without conscience），籲同業盡力加以防範，指黑客有能力癱瘓公司。

【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？

【美國疫情】紐約死亡個案颷升 州長斥民違規聚集

疫情為不法之徒造就另類機會，部分黑客趁火打劫，瞄准焦頭爛額的歐美醫療相關機構，發動攻擊，勒索錢財。歐洲刑警（Europol）發言人指，接到愈來愈多黑客攻擊報告，遍及歐盟27國。

網絡保安公司Coveware行政總裁Bill Siegel指出，疫情期間，已協助多間遭黑客入侵醫療機構。他稱黑客主要手法是鎖死醫療紀錄，醫護看不到病人病歷，用藥份量等重要資料，直指這種攻擊後果嚴重，尤其於疫情期間，足以造成傷亡，可釀成災難。

澳洲充公80萬個中國劣質口罩 官員力撐：其他產品達標

【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普

風險投資公司（Venture Capital）C5 Capital創辦人André Pienaar表示，這種勒索金額可大可小，但過去兩個月的贖金要求，出現嚴重通脹（enormous inflation）。

他稱不少受害機構被迫屈服，付款了事，因醫療機構處於十萬火急，實在拖不起，黑客正是看準這一點。

【美國疫情】紐約州後生仔確診比例高 肥胖或是成因