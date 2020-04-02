恒地向2000有需要學生　送手提電腦兼一年無限上網

▲ 恒地「抗疫基金」向2000名有需要學生，送贈手提電腦及一年無限上網數據

疫情仍未受控，學校繼續停課，學習進程轉移至網上。恒地 （00012） 「抗疫基金」透過六間社福機構，向全港共2000名有需要的學生，送贈手提電腦及一年無限上網數據，以支援他們在停課期間的網上學習。

協助「抗疫基金」向基層學生送贈手提電腦的機構皆具備豐富的兒童及青少年服務經驗，包括香港救助兒童會、香港社區組織協會、聖雅各福群會、香港小童群益會、九龍樂善堂和香港社區網絡。該批手提電腦將連同便攜式路由器（PocketWi-Fi），和備有一年無限上網數據計劃的流動數據卡，於日內開始陸續送到有需要學生手上。流動數據卡由中國移動香港以非常優惠慈善價提供。

恒地主席李家誠表示，很多基層家庭沒有電腦，小朋友單靠父母手機上課，畫面太細之餘，亦未必能在上課時間用得到。有些家庭即使家中有電腦，但卻負擔不起寬頻費用，為了上課而要走到街上使用公眾Wi-Fi，除了有時間限制之外，亦因為在街上逗留容易增加感染風險。故此，希望今次透過「抗疫基金」向基層學生送贈電腦和上網數據的行動，可以幫到和保護到有需要的學童。

相關文章：

花旗向部分員工派8000元現金抗疫 料全球逾7.5萬名員工受惠

【全球大流行】蓋茨：美國錯失防範疫情機會 3建議「做到可成功抗疫」