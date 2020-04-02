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【英國疫情】溫網取消 疫情外另有原因

環球社會熱點 16:44 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續，歐美多國成為疫情重災區，全球各地多項體壇盛事都因此取消或改期，連原定7月舉行的東京奧運延期一年。原定6月底舉行的英國溫布頓網球錦標賽亦宣布取消，是自1945年二次世界大戰以來首度停辦。除因疫情肆虐，原來還有一個特別原因。

溫布頓網球賽據報周三宣布取消 「不改期不現實」

費達拿8奪溫布頓男單冠軍 史上第一人

溫布頓網球錦標賽原定於今年6月29日至7月12日舉行，是英國一年一度的體壇盛事。主辦方上周已排除閉門作賽的可能，惟當時未決定延期或取消賽事。賽會今日宣布，在召開緊急會議後決定將今年的溫網比賽取消。

全球大流行疫情仍然嚴峻，各地網壇賽事都有變動，包括男子及女子職業網球協會亦於上月初分別宣布，暫停所有賽事至6月；法網早前已宣布將原定5月的賽事延至9月，僅在美網結束後一周舉行，十分緊湊。英國《衛報》報道，考慮到春夏兩季的草地較適合比賽，對溫網而言「延期不是現實的選擇」，只好忍痛取消。

英超暫停至4月30日 全球體育賽事疫情安排一覽

【日本疫情】安倍：大型體育文化活動 應暫停延期

曾8次揚威溫布頓、衝擊20項大滿貫的球手費達拿（Roger Federer），得知消息後在網上發文表示，得知賽事取消，失落感無以名狀，更言感覺自己「被摧毀」，但仍急不及待來年再戰，似乎未有退役之意。

截至今日，英國共有29842宗確診個案，2352人不治，最少179人康復。

【日本疫情】只是巧合？東京確診在奧運延期後爆升

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