【定期存款】滙豐定存息最高4厘 無股息不如追存息？

▲ 滙豐自91年遷冊以來首次停派息，幸而其定存息維持不變，短存最高更有4厘。

滙豐控股 （00005） 停派股息，拖累股價跌勢未止，失守40元大關；幸而滙豐這間龍頭發鈔行的港元定期存款息率維持不變，今天（4月2日）最高息是7天短存享4厘，但須以指定外幣先作兑換，而門檻只須3萬港元。若老本靠滙豐收息的避險族，滙豐3個月年息亦有1.36厘，進場要求為50萬元。

滙豐現時提供的定存息呈倒掛，即短存息較長息高，但須注意7天超短存的4厘息，扣除外幣兌港元的買賣差價後，食息族難賺盡4厘。反觀起存額較高的3個月或以上年息，則毋須兌換，惟以上的短中長息齊須指定理財戶及新資金，同時要求指定數碼渠道開立，才享最高特惠息。

誠然，持有滙豐的投資者不少是老股民，更瞄準其高息而跟獅子銀行談戀愛、一心長相廝守，奈何如今散戶摯愛「無出息」，擁躉須為閒資急覓更好出路。專家認為，低風險族轉戰定存也是好選擇。而滙豐的半年存息報1.26厘，一年也有1.06厘，進場皆要求50萬元。至於針對銀碼較少，由1萬元起，3個月的年息也不俗，報1.3厘；半年為1.2厘，以及一年也有一厘息，萬元戶享特優年利率的上限是50萬元。

食息族普遍不願承受風險，畢竟新冠病毒累股市如過山車，爭相鬥採現金為王的自保策略，假如防守派人士以50萬元在滙豐敍造3個月定存，絕對毋須「食驚風散」，辛苦錢可穩袋1,670元利息。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪