【原油價格戰】一盤冷水？道富：油價仍有可能跌至單位數

▲ 石油期貨市場正現溢價（contango）架構

美國總統特朗普雖聲稱，沙特阿拉伯和俄羅斯在未來數日內或可就石油生產達成協議，帶動中海油 （00883） 等多隻油股上衝，並成市場焦點。不過，道富環球對石油看法則明顯較淡，指市場對石油需求料續明顯減少，更相信沙俄立場都不會軟化，相信油價仍有可能跌至單位數。

道富環球市場高級多元資產策略師Ben Jones表示，從預算角度來看，沙地阿拉伯需要油價維持在87美元左右才能實現收支平衡，反觀俄羅斯卻只需要油價維持在42美元左右，考慮到沒有跡象表明沙地阿拉伯和俄羅斯會很快重返談判桌，所以預計雙方的立場都不會軟化。

他續稱，儘管美國頁岩油的鑽井數量已開始下降，但短期內「不太可能」出現大幅下滑， 由於市場，2油供過於求，每日超額數目達到2000至2500萬桶，如果供需狀況沒有變化，這些庫存可能在3至4個月內很快就會達到飽和。

全球每日消耗石油減少了2000萬桶

由需求方面來看，Jones指全球約有50%的石油消耗量用於交通運輸，包括汽車、航空、海運和鐵路運輸等應用，而當倫敦、紐約和世界其他主要城市街道空無一人時，很明顯今年環球駕駛里數將大大減少，而隨著各國紛紛關閉邊境，全球的航空公司已經停飛了大部分飛機，保守估計，與年初相比，全球每日的航班每減少50%，石油消耗量將減少500萬桶。

他補充，據該行估計，全球每日消耗的石油減少了2000萬桶，故即使期貨市場展現溢價（contango）架構，以美元計算，油價仍有可能跌至單位數。

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