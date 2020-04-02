  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油價格戰】一盤冷水？道富：油價仍有可能跌至單位數

金融經濟 16:24 2020/04/02

分享：

石油期貨市場正現溢價（contango）架構

美國總統特朗普雖聲稱，沙特阿拉伯和俄羅斯在未來數日內或可就石油生產達成協議，帶動中海油 （00883） 等多隻油股上衝，並成市場焦點。不過，道富環球對石油看法則明顯較淡，指市場對石油需求料續明顯減少，更相信沙俄立場都不會軟化，相信油價仍有可能跌至單位數。

道富環球市場高級多元資產策略師Ben Jones表示，從預算角度來看，沙地阿拉伯需要油價維持在87美元左右才能實現收支平衡，反觀俄羅斯卻只需要油價維持在42美元左右，考慮到沒有跡象表明沙地阿拉伯和俄羅斯會很快重返談判桌，所以預計雙方的立場都不會軟化。

他續稱，儘管美國頁岩油的鑽井數量已開始下降，但短期內「不太可能」出現大幅下滑， 由於市場，2油供過於求，每日超額數目達到2000至2500萬桶，如果供需狀況沒有變化，這些庫存可能在3至4個月內很快就會達到飽和。

全球每日消耗石油減少了2000萬桶

由需求方面來看，Jones指全球約有50%的石油消耗量用於交通運輸，包括汽車、航空、海運和鐵路運輸等應用，而當倫敦、紐約和世界其他主要城市街道空無一人時，很明顯今年環球駕駛里數將大大減少，而隨著各國紛紛關閉邊境，全球的航空公司已經停飛了大部分飛機，保守估計，與年初相比，全球每日的航班每減少50%，石油消耗量將減少500萬桶。

他補充，據該行估計，全球每日消耗的石油減少了2000萬桶，故即使期貨市場展現溢價（contango）架構，以美元計算，油價仍有可能跌至單位數。

相關文章：霸菱：油價難在30美元以下持續長時間
相關文章：【原油價格戰】紐約期油重上22美元　中石油急彈一成
相關文章：中國擬增加戰略石油儲備至90天 油價急升一成

香港股票 石油 石油期貨 石油期權 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 特朗普 美元 沙特阿拉伯

上一篇文章

Tesla Model 3膺2月最暢銷新能源乘用車 銷量近1.4萬輛

下一篇文章

【拋售美債】全球鬧錢荒？　環球央行3周內拋售逾千億美債

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】滙豐除淨後不派息有無犯規？　港交所指引是...
【滙豐不派息】滙豐除淨後不派息有無犯規？　港交所指引是...
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
恒生指數升194點收報23280點　滙豐6連跌失守39元（不斷更新）
恒生指數升194點收報23280點　滙豐6連跌失守39元（不斷更新）
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）