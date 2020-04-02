【拋售美債】全球鬧錢荒？　環球央行3周內拋售逾千億美債

▲ 聯儲局數據顯示，全球央行於3周內拋售了超過1000億美元的美國國債。

外電報道，聯儲局數據顯示，全球各國包括中央銀行在內的官方機構，於截至3月25日的三周時間內，共拋售了超過1000億美元的美國國債，或創下最大單月拋售額。拋售潮的時間與此前由新冠肺炎引發的金融市場大跌市相符，反映出有不少國家為了獲取美元，而大舉拋售美國國債。

據市場人士透露，依賴石油出口的國家和規模較小的亞洲經濟體在出售長期債，而中央銀行則主要出售流動性較差的舊中短期國債。聯儲局此前公布了「無限QE」策略，並推出了一項臨時回購協議便利工具，能使其他央行將美國國債暫時兌換成美元。

法興銀行的美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，這些國家的中央銀行需要獲得美元，因為很多交易都是以美元結算，這迫使他們出售美債。

美債流動性惡化

隨著上個月恐懼情緒籠罩金融市場，並引發前所未有的波動，美國國債的流動性惡化至2008年金融危機以來的最低水平。同時，由於投資者追捧美元這個世界主要儲備貨幣來避險，美元匯率飆升。

各國央行賣出美債，有一部分可能僅僅是因為建立流動性緩衝，高盛報告表示，部分國家為了維持匯率穩定，或者國內的美元流動性需求迫使他們出售美債。

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