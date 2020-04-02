【小米股價】羅永浩抖音直播3小時GMV達1.1億　售出小米10系列3800部

上一篇文章
【拋售美債】全球鬧錢荒？ 環球央行3周內拋售逾千億美債
錘子科技創始人羅永浩與短視頻平台抖音簽約，4月1日首次下場開直播「帶貨」（即賣產品），3小時累計4800萬人觀看，GMV（交易總額）超過1.1億元（人民幣，下同），破抖音直播帶貨記錄。當晚賣22件產品，小米 （01810） 系列產品共7種，當中小米10系列手機售出3800部，銷售額為1600萬元。小米收市報價10.38元，升1.8%，成交額達8.3億元。
直播現場中，被內地網友稱為「數碼圈知名博主」、小米中國區總裁盧偉冰亦加入，助陣羅永浩一起為小米產品做推銷，且為直播間粉絲發送50萬元紅包。
此外，當晚商品還包括聯想的口紅移動電源、網易（美：NTES）的網易嚴選人體工學椅、搜狗（美：SOGO）的AI錄音筆、小米生態鏈旗下石頭科技（滬：688169）的掃地機器人等科技產品。
|小米產品：
|1.小米10 5G
|2.小米10 5G Pro
|3.小米極米投影儀H3
|4.小米米家充電寶
|5.小米巨能寫中性筆
|6.小米米家聲波電動牙刷
|7。小米米家自動洗手機套裝
相關文章：【小米股價】小米績後整固跌2.3% 高盛估小米今年手機銷售仍可增1成
【印度鎖國】小米：印度銷售「沒有歸零」 料海外市場5月可復甦