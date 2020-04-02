【小米股價】羅永浩抖音直播3小時GMV達1.1億　售出小米10系列3800部

▲ 錘子科技創始人羅永浩抖音直播帶貨，小米中國區總裁盧偉冰亦加入助陣。

錘子科技創始人羅永浩與短視頻平台抖音簽約，4月1日首次下場開直播「帶貨」（即賣產品），3小時累計4800萬人觀看，GMV（交易總額）超過1.1億元（人民幣，下同），破抖音直播帶貨記錄。當晚賣22件產品，小米 （01810） 系列產品共7種，當中小米10系列手機售出3800部，銷售額為1600萬元。小米收市報價10.38元，升1.8%，成交額達8.3億元。

直播現場中，被內地網友稱為「數碼圈知名博主」、小米中國區總裁盧偉冰亦加入，助陣羅永浩一起為小米產品做推銷，且為直播間粉絲發送50萬元紅包。

此外，當晚商品還包括聯想的口紅移動電源、網易（美：NTES）的網易嚴選人體工學椅、搜狗（美：SOGO）的AI錄音筆、小米生態鏈旗下石頭科技（滬：688169）的掃地機器人等科技產品。

小米產品： 1.小米10 5G 2.小米10 5G Pro 3.小米極米投影儀H3 4.小米米家充電寶 5.小米巨能寫中性筆 6.小米米家聲波電動牙刷 7。小米米家自動洗手機套裝

▲ 羅永浩直播成績

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