【新冠肺炎】回流港人成源頭　一機6宗確診　國泰空姐登隔離巴士遇同事

新冠肺炎疫情全球大流行，香港自3月確診宗數大幅增加，留學生等在外國港人回流成為主要源頭之一，不單本地醫療人員壓力大增，航空公司、入境處等前綫人員也變相推上「疫情前綫」。

有國泰航空 （00293） 機艙服務員向本報透露，經營倫敦回港客機時，同機至今已有6名乘客確診，她在家居隔離5日後，被急急安排轉至隔離營強制隔離，「在安排（送往隔離）的巴士遇上另一班機的Crew （機艙服務員）」，反映不少前綫員工面對潛在健康風險，而空勤同事也變相執勤（Duty）一次、停擺廿日。

國泰回應本報查詢時，未有透露多少員工因航班執勤而遭隔離或停飛，重申已增加多項措施和裝備，加強同事在機上執勤和外站逗留時的防護。

有外資分析員料，國泰機艙服務員工眾多，隨國泰已大削航班，即使當中員工被隔離，仍不會影響營運，認為目前國泰未來關鍵是保留現金能支撐多久，以及政府援助力度。

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3月下半月 1/5個案曾坐國泰客機

各地以防疫為由，大舉限制入境，環球航空業受重挫，國泰航空自2月起不斷調低客運力，4月、5月更削減96%運力，只餘下12個目的地，每地每周3班往返服務。國泰早前已公布，2月單月已虧損20億元。

不過，歐美3月起取代內地成為疫情爆發點，國泰一度加開客機接送在外港人回流避疫，特別是不少香港中產、高級公務員以至富豪送兒女留學的英國，國泰曾重開11班英國回港航班。

綜合衞生防護中心資料，3月下半月香港新增566宗新冠肺炎確診，約130個個案乘國泰客機抵港，佔總數逾5分之1。以目的地計，倫敦是主要源頭之一，有近100宗確診個案，佔該半個月曾坐航空客機的確診個案一半。

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一班倫敦機6名乘客確診 批「帶病上機」

機艙服務員林小姐（化名）向本報指出，3月20日執勤香港出發往倫敦客機，坦言出發前已憂慮會較近距離接觸疑似個案。

自己不飛都會有同事飛，無理由將風險推給人

她指出，公司有提供基本口罩、護目罩，同事都盡量減少機上進餐、脫口罩，抵達倫敦除購置食糧外並無出外，減低染病可能。

林小姐其後執勤3月26日倫敦回港客機，她粗略觀察經濟艙約6、7成滿座，仍有相當乘客要求進餐。即使回港時香港已實行強制檢疫安排，但空勤人員可申請豁免，林小姐未有獲發檢疫手帶，也未被安排檢測或要求檢疫。

她指出，港府防疫措施推行甚急，未考慮所有可能發生的細節，而公司也未能解答所有疑問，唯有自律留在家中隔離，每日向公司申報體溫。

不過，該班倫敦抵港客機陸續爆出確診病人，至今已有6名乘客確診，由於部分確診患者在其服務區域，林小姐於31日受到通知要進入隔離營，「心情不可能不緊張，始終病毒傳染力高，潛伏期又長」，在當局安排的接駁巴士，也遇上執勤另一班倫敦抵港客機的機艙服務員。

她認為，個別乘客抵港翌日已確診，很大機會是已有病徵仍「帶病上機」，批評有病徵人士不自律強行上機，累及其他乘客、機組人員。

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員工一次執勤停擺3周 國泰：相應支援刻不容緩

林小姐現時在檢疫中心生活，獲發基本日常用品，需隔離至10日才能離營，距離首日執勤達21日。

國泰回應查詢時稱，以員工和乘客健康及安全為首要考慮，確診機組人員會接受適切的醫療診治，公司會提供一切必須的支援。另外，國泰會協助航班執勤的機組人員，建議他們留在家中定時檢查體溫、監察是否出現病徵及遵從衛生防護中心的指示，公司會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，會繼續與衛生當局緊密合作。

國泰未有回應執勤員工抵港後被隔離時會否影響營運，重申歡迎港府和機管局的援助航空業措施，但香港本地航空公司在疫情面對更嚴峻的挑戰，「認為與疫情規模更相應的即時援助仍是刻不容緩」。

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記者：麥德銘