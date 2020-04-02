中移動股價漲3% 有何原因？

▲ 中移股股價發力，挑戰60元關口。

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） 股價漲逾3%，原因是近期傳出兩則5G進程加快的消息，連帶通訊設備股中興 （00763） 等亦急漲，搶奪滙豐 （00005） 股價下跌的焦點。

工信部昨發布《關於調整700MHz頻段頻率使用規劃的通知》，明確將702-798MHz頻段頻率，由廣播電視業務用途，重新規劃用於移動通信系統。該5G頻段原已獲准廣電使用，現時進一步為政策掃除障礙。

以現時規劃，中移動為2515-2675MHz，及4800-4900MHz，中電信為3400-3500MHz，聯通為3500-3600MHz，廣電則為703-798MHz。

至於哪一家電訊商會與廣電合作，暫時仍未清楚，今次則全板塊齊升，以中移動走勢最觸目，今日高見59.15元，距3月19日45.2元低位，累積彈30.9%。

另一則消息為中國移動5G集中採購落地，國內廠商份額提升。中國移動2020年5G二期基站主設備集中採購共涉及28個省、自治區、直轄市，總需求為23.2萬站，採購額約370億元，此次集採被認為基本決定了未來幾年，國內5G無線主設備的市場格局。

根據中標結果，華為獲得最大訂單份額（57.7%），訂單金額為374億元（人民幣，下同）；中興通訊獲得第二大份額（28.9%），金額為107億元；愛立信獲得第三大份額（11.1%），金額為41億元；大唐移動獲得2.2%份額；曾經中國移動主要供貨商諾基亞未獲得新建基站份額。部分省市5G擴容部分，國內廠商份額總體份額佔9成，相比4G存量市場有大幅提升。

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