WhatsApp研可多部手機同時登入　開發版本暗示新功能

▲ 近日有研究人員發現，WhatsApp正在開發一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄不同的手機設備。

Facebook旗下的WhatsApp手機應用程式，作為全球流行的通訊軟件，不斷會因應用戶的需求推出功能更新。近日有研究人員發現，WhatsApp正在開發一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄不同的手機設備。

不少人更換新手機時，仍會同時使用兩部電話，但目前WhatsApp並不支援在多部手機上登入賬戶。不過，最近就有WABetaInfo人員就發現，在WhatsApp beta中可使用同一個電話號碼登入不同手機設備。WABetaInfo透露，現時WhatsApp正優先開發這項功能，在測試版本中，若用戶在多於一個設備中登錄，WhatsApp就會對發出信息提示，通知該聯絡人已在帳戶中添加多個設備。

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目前尚未清楚新功能是否支援跨平台使用，但新功能推出後，用戶就可隨時切換手機或電腦，進行WhatsApp聊天。相信功能推出後，將會為用戶帶來更方便的WhatsApp體驗，受到不少用戶歡迎。

責任編輯：李寶如