萬豪國際酒店集團系統遭入侵　全球520萬房客資料外洩

▲ 萬豪國際（Marriott International）酒店集團日前發表聲明，稱其顧客管理系統遭入侵，超過520萬名酒店房客資料外洩。

在新冠肺炎疫情影響下，酒店業受到嚴重打擊，萬豪國際（Marriott International）酒店集團更是禍不單行。集團日前發表聲明，稱其顧客管理系統遭入侵，超過520萬名酒店房客資料外洩，更是不足兩年內第二次發生同類事件。

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萬豪國際酒店集團近日發表聲明，指在2月底發現旗下酒店的兩個員工帳戶，被用作大量存取客戶資料，全球超過520萬名酒店房客資料遭外洩，資料包括：姓名、住址、電話號碼、電郵地址、酒店積分計劃的帳戶資料、性別、出生日期和受僱公司等個人資料、連結了航空公司貴賓計劃的資料、及其他資料如偏好房間及語言等。集團透露，現階段調查仍在進行，但他們認為客人的帳戶密碼、信用卡、護照和車牌等資料未有外洩。

集團聲明指，相信不法行為由今年1月開始出現。事件揭發後，該兩名員工的帳戶就已終止，並已即時通報當局，但就未有表明該兩名員工是否涉案。集團又指，已透過電郵通知受影響客人，並安排客人免費參加私隱監察服務一年。

事實上，萬豪國際早於2018年11月亦曾經表示，旗下喜達屋（Starwood）酒店集團的訪客登記數據庫，在2014年開始被入侵。當時全球約3.4億名房客資料外洩，最後被英國資料保護主管機關判罰9900萬英鎊（約9.5億港元）。

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責任編輯：曾曉汶