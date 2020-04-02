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大和：體育用品股下半年有望「V形」反彈 現為長綫買入機會

金融經濟 16:06 2020/04/02

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大和認為現時體育用品股估值低殘。

受新冠肺炎影響，體育用品股幾乎已蒸發去年以來約一半升幅。大和發表研究報告指，體育用品行業將會迎來持續的結構性增長，認為近期基於渠道及庫存積壓導致板塊過份調整，現時體育用品股估值低迷，為長綫投資者的入市時機，首選為安踏 （02020） 及滔搏 （06110）

大和表示，疫情打擊行業上半年表現，惟下半年將會復甦，並出現「V形」反彈，或僅拖累該行覆蓋的體育用品股今年經營利潤率最多4個百分點。該行續指，疫情將會提升公眾健康意識，並成為做運動或健身的額外推動力，有利體育用品行業中長綫增長。

龍頭企業可趁疫情增加市佔率

疫情導致零售商需暫時關閉，為不少品牌造成庫存及現金流的壓力。大和稱，面對充滿挑戰的環境，較弱的經營商會被淘汱，加快行業整合。另一方面，龍頭企業擁有強大資產負債表和以零售為中心的庫存管理系統，相信較易渡過難關，並趁機搶佔市場佔有率。

大和對體育用品行業前景仍然樂觀，相信短綫衝擊不會改變長綫的行業增長。雖然該行將目標價調低，但維持安踏、李寧 （02331） 、滔搏及寶勝 （03813） 「買入」評級，特步 （01368） 則由「跑贏大市」提升至「買入」評級。

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