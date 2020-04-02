【法國疫情】法蘭西之殤 4000死超越中國全球第四

▲ 法國單日內新增逾500宗死亡病例，累計增至逾4,000人死亡，超越中國成為全球新冠肺炎死亡病例第4高的國家。

歐洲的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，法國單日內新增逾500宗死亡病例，累計增至逾4,000人死亡，超越中國成為全球新冠肺炎死亡病例第4高的國家。

【菲律賓疫情】總統杜特爾特：違反封城令者可被槍斃

【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，法國累計增至近5.78萬人確診新冠肺炎，增至4,043宗新冠肺炎死亡病例，較前一日增加520人死亡。法國出現逾4,000宗死亡病例，已超越中國的3,316宗死亡病例。

另外，法國的死亡病例只有統計死於當地醫院的患者，不包括安老院的新冠肺炎患者死亡人數。政府部門指將會盡快收集死於安老院的患者數字，可能會令法國的死亡數字大幅增加。

自法國疫情爆發以來，法國已將重症監護病房的病床數量，由5,000張增加1倍至1萬張，更計劃再增加到1.45萬張，以應付不斷增加的病人數量。

【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店

【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手

法國的居家令將實施至4月15日，法國總理菲利普（Edouard Philippe）於周三（1日）表示，法國未必會一次過解除居家令，可能會逐步解除居家令，但未有表明會於何時解除。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，法國自3月17日實施居家令以來，當局已發出580萬張告票，並向民眾處以35.9萬美元（約280萬港元）的罰款。

【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 意大利西班牙破10萬確診

【美國疫情】紐約24小時500死 州長斥民違規聚集