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【零售業資助計劃】改商業登記可領資助？ 政府：須1月前已從事零售實體店

金融經濟 15:26 2020/04/02

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政府再澄清，申請人必須在今年1月前已從事「主要及實質零售業務」，並會按照所提交的證明文件審批申請。（資料圖片）

零售業資助計劃推出後，不少商戶為求獲取緩助，更特地更改商業登記的業務性質。政府再澄清，申請人必須在今年1月前已從事「主要及實質零售業務」，並會按照所提交的證明文件審批申請，意味即使臨時更改商業登記亦無補於事。

政府在「防疫抗疫基金」下推出零售資助計劃。近日有報道指，不少商戶前往稅務局商業登記署，申請商業登記證或更改商業登記證所述的業務性質為「零售」以符合申請資格。

政府發言人最新作出澄清，表明申請商戶須為從事主要及實質業務為零售的實體商店。計劃並無要求申請零售商戶的商業登記證的業務性質必須註明為「零售」。所以，商戶無須為申請計劃而更改商業登記證的業務性質。

而政府考慮申請商戶是否真正為主要及實質業務為零售的實體商店時，會因應其提交所有證明文件，如店面近照、強積金供款結算書、租單、水電費帳單等，按個別個案的情形作全盤考慮，以決定是否符合計劃資格。

而且所有合資格商戶必須於今年1月1日前，已從事主要及實質零售業務。政府會就所有申請所提交的商業登記資料與商業登記署的行政記錄作出核實。

發言人提醒，若發現任何人蓄意提交失實或誤導的資料以企圖獲取資助，會轉交執法部門調查跟進。

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