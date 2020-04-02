【延發業績】僅5家上市公司因疫情未發業績而停牌　港交所：感謝業界努力

▲ 逾99%上市發行人達到證監會和港交所發布業績或重要財務資料要求，沒出現業界早前憂慮的停牌潮。

新冠肺炎疫情1月起在內地大規模爆發，上市公司和核數師曾擔心出行受阻下，或無法如期在3月底刊發全年業績，出現港股停牌潮。港交所 （00388） 和證監會其後發指引，准許企業發表重要財務資料後毋須停牌，據港交所最新數據，僅有9家上市發行人未能達到相關要求，佔1792家須於3月底前發業績的公司僅0.5%。

港交所補充，9家未如期發布業績的企業中，只有5家是因為疫情影響，無法達標而停牌，另外4家則因為自身企業原因無法發布業績，與疫情無關。

港交所指出，於12月31日結束財政年度的發行人（長期停牌公司除外）共有1,792家：

已刊發取得核數師同意的初步業績的發行人：1,399家（78.07%）

已刊發未獲得核數師同意的初步業績或管理賬目的發行人：372家（20.76%）

已刊發重要財務資料的發行人：12家（0.67%）

港交所上市主管陳翊庭稱，很高興看到幾乎所有於12月31日結束財政年度的發行人都已刊發其初步業績，或已提供其管理賬目或重要財務資料。

陳翊庭續指，這是相關發行人與其核數師、各個專業團體和許多其他業內人士，在目前艱難情況下共同努力的結果，感謝他們支持。

隨港府推出「限聚令」防疫，聯交所及證監會早昨日已就刊發年報和召開股東周年大會和股東特別大會提供指引，陳翊庭稱，會將繼續密切關注事態發展。



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