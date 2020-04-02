沙田第一城再錄低市價成交　呎價險守一萬元

新冠肺炎肆虐，加上經濟前景暗淡，樓價持續受壓，個部大型屋苑呎價曾失守一萬元大關，包括天水圍嘉湖山莊，東涌映灣園。踏入4月，樓價持續尋底，未見明顯反彈，其中藍籌屋苑沙田第一城，本月首宗成交的呎價更低見10,668元，險守一萬元大關。

美聯黃錦瀚說，沙田第一城14座最低層D室，實用面積853平方呎，三房間隔，剛以910萬元售出，呎價僅10,668元。翻查銀行估價資料，滙豐估價為993萬元；中銀則為984萬元。換言之，今次成交價較銀行估價，至少平7.5%。雖然原業主低市價賣樓，惟購入價只約670萬元，現帳面賺240萬元。

值得留意的是，沙田第一城再錄低市價成交，銀行會下調估價，業主日後賣樓，或有更大壓力減價，終致樓價進一步下跌。此外，受疫情所累，部分大學生退租，以致區內租盤急增，租金因此下跌。由於樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，若租金持續下跌，樓價也會受累。

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