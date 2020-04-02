調查：香港小企去年現經營困難   25%有債務問題

▲ 本港去年已有29%小型企業預計，困難將會持續至今年。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港企持續面對經營困境。其實在疫情爆發前，港企已面對同樣問題。據澳洲會計師公會最新的調查顯示，去年已有29%小型企業預計，困難將會持續至今年，更有25%小型企業出現償還企業債務困難。

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本港經濟去年已有下行跡象。而在是次調查中，香港是唯一一個市場，出現小企尋求外部融資的比例，高於增長型小企的比例。去年僅37%的香港受訪小型企在過去12個月錄得增長，是調查以來最低水平，且較2018年大幅下跌19%。而有61%的小型企業已經尋求外部融資，其中44%的小型企業融資是為了尋求企業生存。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長及中小企委員會主席陳銘嚴指出，去年香港小型企業的發展受政治不穩定（44%）、整體經濟環境不佳（37%）影響，而今年新冠肺炎疫情肆虐，相信情況更嚴峻。

由於在未來12個月，只有26%受訪者預計有其業務將有增長。惟在新冠肺炎疫情爆發前，已有73%的受訪者有融資需求。陳建議企業在尋求新的外部融資前，應評估現有的企業財務槓桿比率，並預測銷售收入。

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港企網絡銷售低 宜向大灣區學習

另外，去年香港小型企業投資科技的盈利能力和網絡銷售的表現，低於受訪市場的平均水平。陳銘嚴認為，港企仍有很大的提升空間。故小型企業宜考慮轉變商業模式，以迎合不斷變化的消費者習慣和科技趨勢的時機。

據了解，僅43%香港受訪者表示，去年網絡銷售收入佔比已經超過10%，低於鄰近城市深圳82%和廣州86%兩地的比例。而深圳和廣州有超過60%的受訪者表示，對科技的投資已經獲得盈利，而香港僅為30%。

陳建議，香港的小型企業應考慮學習大灣區城市的網絡銷售經驗，並探索投資有助其業務增長的科技。長遠來看，應考慮與大灣區內的企業合作，並拓展香港以外的市場。

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責任編輯：馬意文