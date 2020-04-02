【新冠肺炎】美確診破20萬大關　Bill Gates籲「全國關閉」

新冠肺炎持續在美國擴散，確診突破20萬大關，至21.5萬，佔全球確診比率逼近四分一。微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）周二在《華盛頓郵報》上的一篇專欄文章，敦促美國政府進行全國關閉的措施。

他指出，儘管有公共衛生專家的敦促，一些州份和縣仍未完全關閉。「在某些州份，海灘繼續開放，在某些餐廳，食客仍可以坐下來堂食用餐，這是是災難的禍因，因為人們仍可在州份之間自由來去，病毒也同樣可以。

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他解釋說，直到全國的感染數字開始下降（他早前指至少需要10周），全國任何地方都應「全面關閉」。他同時呼籲政府進行更多檢測，並希望在不到18個月的時間內，開發出疫苗。

按照美國目前的情況，至少有30個州份制定了家居隔離令，約有2.5億美國人被告知要隔離及減少社會聚會。他重申：「抗疫沒有中間立場，很難一邊叫人們繼續去餐館、買新樓，但忽視那堆在拐角處的屍體」，言論似乎主要針對更關心國內生產總值的政治家。