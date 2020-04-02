  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美確診破20萬大關　Bill Gates籲「全國關閉」

環球政經 16:42 2020/04/02

分享：

新冠肺炎持續在美國擴散，確診突破20萬大關，至21.5萬，佔全球確診比率逼近四分一。微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）周二在《華盛頓郵報》上的一篇專欄文章，敦促美國政府進行全國關閉的措施。

他指出，儘管有公共衛生專家的敦促，一些州份和縣仍未完全關閉。「在某些州份，海灘繼續開放，在某些餐廳，食客仍可以坐下來堂食用餐，這是是災難的禍因，因為人們仍可在州份之間自由來去，病毒也同樣可以。

相關文章：Bill Gates：若做好檢疫及封閉措施　可於10周內降至最低水平

相關文章：【新冠肺炎】Microsoft創辦人Bill Gates指　美國已錯過最佳的封關時機

他解釋說，直到全國的感染數字開始下降（他早前指至少需要10周），全國任何地方都應「全面關閉」。他同時呼籲政府進行更多檢測，並希望在不到18個月的時間內，開發出疫苗。

按照美國目前的情況，至少有30個州份制定了家居隔離令，約有2.5億美國人被告知要隔離及減少社會聚會。他重申：「抗疫沒有中間立場，很難一邊叫人們繼續去餐館、買新樓，但忽視那堆在拐角處的屍體」，言論似乎主要針對更關心國內生產總值的政治家。

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 美國

上一篇文章

比華利山別墅再錄蝕讓　業主持貨12年蝕650萬

下一篇文章

【美國疫情】全國30地區「重大災難狀態」　政府備10萬個屍袋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息　去年回報達9%
【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息　去年回報達9%
【滙豐不派息】滙豐停派息　高息藍籌仲有呢啲
【滙豐不派息】滙豐停派息　高息藍籌仲有呢啲
【滙豐不派息】陸東：100元買恒生　一直不看好滙豐
【滙豐不派息】陸東：100元買恒生　一直不看好滙豐
【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？
【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？
【滙豐不派息】紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有
【滙豐不派息】紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有
【滙豐不派息】滙豐股東止凡：不派息無影響公司價值　籲股民留意長遠盈利
【滙豐不派息】滙豐股東止凡：不派息無影響公司價值　籲股民留意長遠盈利