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【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫

環球社會熱點 15:25 2020/04/02

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【菲律賓疫情】總統：違反封城令者可被槍斃

菲律賓疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數已過2,300。菲律賓多處已實施封城令，馬尼拉有民眾無懼封城令上街，抗議政府沒有提供足夠的食物援助。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）警告，若有民眾違反封城令，警方及軍人可把違令者槍殺。

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杜特爾特周三發表電視講話，稱在疫情持續之際，為了減慢病毒進一步擴散，民眾合作及遵守封城令是十分重要。

杜特爾特表示：

我已向警察和軍方下命令，倘在執行禁令中遇到麻煩，有民眾作反抗，而此舉令你們的生命受到威脅時，請將他們槍斃。

（My orders to the police and military ... if there is trouble and there’s an occasion that they fight back and your lives are in danger, shoot them dead.）

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杜特爾特又稱：

明白了嗎？死亡。比起讓你製造麻煩，我會選擇把你埋葬。

（Is that understood? Dead. Instead of causing trouble, I will bury you.）

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