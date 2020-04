【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫

▲ 【菲律賓疫情】總統:違反封城令者可被槍斃

菲律賓疫情持續,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診人數已過2,300。菲律賓多處已實施封城令,馬尼拉有民眾無懼封城令上街,抗議政府沒有提供足夠的食物援助。菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)警告,若有民眾違反封城令,警方及軍人可把違令者槍殺。

杜特爾特周三發表電視講話,稱在疫情持續之際,為了減慢病毒進一步擴散,民眾合作及遵守封城令是十分重要。

杜特爾特表示:

我已向警察和軍方下命令,倘在執行禁令中遇到麻煩,有民眾作反抗,而此舉令你們的生命受到威脅時,請將他們槍斃。

(My orders to the police and military ... if there is trouble and there’s an occasion that they fight back and your lives are in danger, shoot them dead.)

杜特爾特又稱:

明白了嗎?死亡。比起讓你製造麻煩,我會選擇把你埋葬。

(Is that understood? Dead. Instead of causing trouble, I will bury you.)