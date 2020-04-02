【新冠肺炎】僱主令僱員放年假不足14天知會 或違反僱傭條例

▲ 世勤律師事務所法律顧問梁家茵表示， 近期部分避免裁員的措施包括：在獲得員工同意下預扣每月部份薪酬，並在未來現金流問題緩解後於特定日期償還、安排員工放取無薪假、降低薪酬或要求員工放取年假等。（資料圖片）

新冠肺炎疫情底下，情況瞬息萬變，企業只能見步行步，但僱主若對僱員假期及工作事宜處理不當，亦有機會觸犯僱傭條例。

疫情下，不少行業都開始採取無薪假期措施，有的公司會先讓員工放年假（Annual Leave），世勤律師事務所法律顧問梁家茵表示，年假分為兩類：法定年假及合約年假。法定年假指根據《僱傭條例》須批准的最低年假天數，而合約年假則指除法定年假外，僱主額外給予員工的任何年假。倘僱主未能在僱傭合約中區分法定年假及更優厚的合約年假，根據一宗香港訴訟案例，法庭有可能判定僱主向員工提供的所有年假均應根據《僱傭條例》下與法定年假有關的條例處理。

▲ 世勤律師事務所法律顧問梁家茵表示，根據《僱傭條例》，僱主有權指示其員工放取法定年假，但僱主需先諮詢員工並事先發出不少於14天（或共同商定的較短期間）的書面通知，方能指定員工放取年假的時間。（受訪者提供圖片）

他指出，根據《僱傭條例》，僱主有權指示其員工放取法定年假，但僱主需先諮詢員工並事先發出不少於14天（或共同商定的較短期間）的書面通知，方能指定員工放取年假的時間。「倘僱主可就發出較短期間的放取年假通知，即少於14天的通知，取得員工的同意，則不違反《僱傭條例》，但假如員工不同意，僱主不得以此方式強迫員工放取年假，否則將違反《僱傭條例》。

倘僱傭合約並無區分法定及合約年假，則可以說相同規則將適用於合約年假。然而，倘僱傭合約有區分法定及合約年假，則僱主可指定員工於任何時候放取合約年假。

僱員公幹回港 應容許在家工作

目前進入香港的任何人士均須進行自我隔離。梁家茵表示，從人力資源角度看，要求從商務旅行返回工作崗位的員工，在14天的強制性自我隔離期間放取年假，做法並不理想。「倘員工的職務容許他們居家工作，則可不必要求他們在自我隔離期間休假。倘工幹返港後身體不適，員工有權根據香港法律領取法定病假津貼。」

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梁家茵建議，在目前的不明朗時期，區內眾多來自不同行業的公司，在履行其合約義務時面臨困難。「公司持續評估其財務健康及對員工應負的義務至關重要。」

她指出，近期留意到部分避免裁員的措施包括：在獲得員工同意下預扣每月部份薪酬，並在未來現金流問題緩解後於特定日期償還、安排員工放取無薪假、降低薪酬或要求員工放取年假等。「裁員通常是最後的手段，在香港，終止僱傭合約前並無集體裁員或強制性協商程序。因此，只要支付員工所有法定及合約薪酬，僱主可以裁員為由終止員工的僱傭合約。」

記者：李彥煒