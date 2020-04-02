各國掀起「尋找小熊」熱潮　新西蘭總理亦參與為留家小孩打氣

新冠肺炎令各國政府宣布停課，數以百萬計的學生被逼留在家中抗疫。為了避免小朋友太專注於疫情發展以及希望為他們解悶，全球正捲起一股尋找小熊的熱潮。英國兒童書作家羅森（Michael Rosen）發起「尋找小熊」運動，呼籲民眾在家的窗邊擺放小熊玩偶，讓孩子跟父母在社區散步時可以看到小熊，給他們帶點安慰。

羅森指尋找小熊運動的靈感來自一本由他撰寫的兒童故事書，名叫《 我們要去尋找小熊（We’re Going on a Bear Hunt）》。運動參與者可以將小熊玩偶放在窗邊，等待小朋友發現，從而進行一場既安全又有趣味性的遊戲。

現時美國和英國多地都有市民響應運動，在窗邊或家門前擺放小熊玩偶，並將照片發布至社交網站分享。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦響應呼籲，在威靈頓的家中窗邊放了兩隻小熊。社交平台 Twitter 亦在近日出現了「尋找小熊（TeddyBearHunt）」的標籤，不少人分享自己放在窗邊的小熊玩偶，並表示「小熊正在等候小朋友來發現牠」。而在紐西蘭首都惠靈頓，更有人在家門前放了接近 200 隻泰迪熊公仔，希望可以為小朋友帶來歡樂。

澳洲墨爾本居民Tanya Ha每天都會在窗邊換上不同的玩偶，並附上幽默的字條鼓勵市民，希望為路過的人在疫情中帶來希望。她指家中的兩個孩子會幫忙構思怎麼擺放玩偶，在居家抗疫時讓他們可以暫時忘記疫情造成的焦慮不安，亦在停課期間打發時間。

美國疾控中心日前向家長發出指引，教導他們幫助兒童度過這場疫情，包括鼓勵子女到戶外散步，保持身體及精神健康。如果不能在戶外玩耍，小朋友可以在室內做運動，例如伸展運動和跳舞。