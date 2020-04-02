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澳洲會計師公會：未來3至6個月內有更多小型企業面臨倒閉

金融經濟 14:47 2020/04/02

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澳洲會計師公會預計，未來3至6個月內，將會有更多小型企業面臨倒閉。

澳洲會計師公會於爆發新冠肺炎之前進行一項亞太區小型企業調查發現，在疫情之前已經超過3成的本地中小企認為，未來一年將會出現迫切及嚴重的流動性問題。公會又預計，未來3至6個月內，將會有更高比例的小型企業因企業營業額急跌及缺乏現金流周轉而面臨倒閉。

調查顯示，約6成的小型企業已經尋求外部融資，其中44%的小型企業融資是為了尋求企業生存。調查發現，去年僅37%的香港受訪者表示，企業在過去12個月錄得增長，是公會調查以來錄得最低水平，更按年錄得下跌19個百分點。

澳洲會計師公會表示，所有受訪市場的小型企業尋求融資主要目的是支持業務增長，惟以企業生存為目的而尋求外部融資的香港受訪者比例，位列亞太區所有受訪市場首位。

調查又顯示，政治不穩定、整體經濟環境不佳為香港中小企發展最主要的不利因素。澳洲會計師公會大中華區分會副會長及中小企委員會主席陳銘嚴表示，香港企業去年遭遇眾多挑戰，但情況比預期更嚴峻。他建議，本地中小企可參考大灣區網絡銷售及考慮與大灣區內企業合作，拓展香港以外市場。

是次調查於2019年11月18日至12月12日進行，合共訪問了11個市場，4193家小型企業經營者。

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