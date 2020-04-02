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【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？

環球社會熱點 14:35 2020/04/02

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有美國護士在Instagram訴說醫院工作苦況，指院方要求護士在照顧新冠患者後重用口罩。

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒感染者數目最新已突破20萬，醫護人手緊張，被迫長時間工作，不時連踩兩更，換來的卻是醫院苛刻對待，有護士指，院方於此非常時期，竟禁止她們在醫院某些範圍戴口罩。

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新冠疫情下，普羅大眾亦應戴口罩，遑論身處危險，要照顧新冠病毒感染者的護士。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，芝加哥有醫院向護士發通告，提醒她們不得在醫院走廊範圍戴口罩，強調這是一貫以來的規矩，應該遵守。

以新冠病毒的極高傳染性，加上醫院是高危環境，有關規定可謂瘋狂。有受影響護士指，院方認為在走廊戴口罩引起驚嚇（intimidating），她稱希望在運送病人時，或在病房間走動時戴口罩，但不被允許。

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美國不少醫院都禁止員工接受傳媒訪問，並嚴格執行規定，有醫生因違規受訪，向記者反映醫護口罩不足情況後被解僱，本報早前亦有報道。故今次受訪護士要求匿名，坦言擔心院方秋後算帳。

亦有護士公開在Instagram，拍片述說工作苦況。她稱，某日因獲安排照顧新冠病毒感染者，刻意自備防護力較強的N95口罩，向主管通報，稱明白醫院口罩不足，已自備口罩，但遭主管禁止使用。

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她稱所有護士在通道作報告時，都沒有戴口罩，連普通的手術口罩也沒有戴，醫院並強迫護士重用口罩，即使曾經被配戴用來照顧新冠病毒患者的口罩，亦要循環再用。

她之所以敢於公開發聲，相信是因為她己打算劈炮。她稱家中有患有長期病的家人，長期病人一旦受感染，死亡率極高，在醫院工作的她非常清楚，家人一旦中招，根本不會獲得使用呼吸機的機會，故決定辭職，保護自己及家人。

種種不合理規定，令護士們擔驚受怕，憂自己中招，更怕傳染家人，不論是有人因此辭職，還是護士中招無法工作，都會令人手更緊張，到頭來苦果由平民承受。

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記者：林建忠 

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