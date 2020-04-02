【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店

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【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情蔓延至美軍航母。美軍核動力航空母艦羅斯福號，艦上近100人確診。羅斯福號航母緊急求救後，美國國防部安排航母上約1,000人撤離，轉至關島酒店隔離。羅斯福號航母撤離人數料會升至數千，但關島酒店卻未必有足夠房間應付需求。
美國海軍公佈，截至周三（1日），羅斯福號航母上有93人確診新冠肺炎，佔美國軍中總確診人數超過10%。
羅斯福號航母上共有大約4,800人，當局目前只為其中不到1,300人做病毒測試。
測試結果呈陰性船員正獲安排撤離羅斯福艦，轉到關島島上酒店隔離14日。隔離會由軍方執行。
撤離羅斯福艦人數在未來兩日料會升至2,700人。美國海軍正與美國領地關島地區政府商討，判斷關島酒店能否應付，以及是否需要另立帳蓬實施隔離。
美軍羅斯福號航母3月底爆發新冠肺炎疫情，數日後被逼在關島港口泊岸。
羅斯福號航母艦長克羅澤（Brett Crozier）日前去信美國國防部求救，指羅斯福號艦上空間不足以隔離染病人員，請求批准撤離。克羅澤稱，現在非戰爭時期，艦上官兵用不着犧牲性命。
國防部指出，羅斯福號航母需要有大約1,000人留守，以確保航母可以繼續運作。