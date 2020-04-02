普信：股市底部在經濟停止轉差時出現　3指標可預示疫情見底

▲ 普信認為，雖然疫苗未能於短期內面世，但未來數月治療效果應有所改進，病毒測試亦有望更為普及。

新冠肺炎疫情肆虐下，市場普遍認為，環球經濟會在陷入衰退。普信（T. Rowe Price）環球焦點增長股票策略基金經理David Eiswert認為，今次衰退與過去截然不同，並不是債務危機，也非正常經濟周期。Eiswert建議，投資者應關注能迅速恢復的企業，並了解復公司之真正價值，作適當部署投資，因這次新冠疫情危機直接令基本面動力加強的行業亦值得留意，如科技及醫療保健股。

Eiswert指，股票底部一般在經濟環境「停止轉差」之時出現，而非經濟或企業盈利數據轉趨向好時，因此關注經濟不再轉差的跡象至為重要，有三個指標能反映經濟狀況將不再轉差，即預示危機見頂，可供投資者參考。

1. 大規模且無限量財政及貨幣政策

各國政府和當局汲取全球金融危機的教訓，推出經濟刺激政策，除財政和貨幣支援措施外，亦需要配合低利率，而各國政府均有此意向及能力作出應變。

2. 病毒治療及測試

雖然疫苗未能於短期內面世，但未來數月治療效果應有所改進，病毒測試亦有望更為普及。

3. 感染率見頂

個別國家來說，疫情見頂的日子尚未來臨，意味更多的限制性措施將會被實施。感染率見頂與股價見底之間應有強大的相關性，隨各國加强檢疫隔離限制和減少社交接觸，美國的感染率預計在未來數月或將見頂。

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