【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手

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新冠肺炎疫情蔓延成全球大流行，美國確診數字火箭級上升，今突破21萬，佔全球病例近四分一。美國總統特朗普都轉軑改口風，嚴陣以待，全賴背後敢跟總統唱反調的抗疫專家，美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）。惟他敢言作風和強勢防疫手段未必討好，外媒報道，社交媒體上充斥大量反對福西的帖文，他近日更接獲死亡恐嚇，當局要加強他的保安。
福西（Anthony Fauci）在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時聲音沙啞，因年屆79歲的他為抗疫殫精竭慮，只能日睡3-4小時，近日更收到死亡恐嚇。
《華盛頓郵報》引述司法部及衞生部消息指，有關恐嚇威脅到福西的人身安全，當局決定派員保護他。要求加派保安，確保他的人身安全。
福西周三出席白宮記者會時，被問及恐嚇詳情以及當局加強保安的安排，他未有正面回答。與此同時，特朗普又上台打斷回應，打趣道：「福西人見人愛，不需保護。」
福西在這次抗疫中名聲大噪，曾多次當面糾正總統特朗普有關疫情的言論，又成功勸服特朗普延長社交隔離措施，以阻止疫情蔓延。然而他的強勢作風無法贏得極右翼的贊同，也有人認為他的言論阻礙美國經濟復甦。
社交媒體上更出現「anti-Fauci」帖文；《紐約時報》在Twitter上找到超過70個賬號推送「#FauciFraud」（Fauci是騙子）帖文，其中部分賬號一天發布次數達795次。