【疫市營商】港企生意受重挫　政府推100%貸款優惠幫到幾多？

▲ 港企生意受疫情影響，餐飲、零售業等的生存空間收窄。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港各行業的生意受挫。而據最新的2月零售銷貨價值，按年大跌44%。港企生意受疫情影響，餐飲、零售業等的生存空間收窄。到底如何在疫市求生，成為不少港企最傷腦筋的問題。

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港府十成擔保 料審批較容易

港府推出百分百擔保特惠低息貸款，即10成信貸擔保，助中小企渡過難關。有港企一直認為，銀行審批成功較難，例如目前的生意情況已不佳，亦是無資金才申請，故未能幫助有需要企業解決現金流的問題。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長及中小企委員會主席陳銘嚴認為，港府為企業做10成擔保，銀行在審批上已較容易通過。雖然該支援主要目的為提供租金和薪金的幫助，只是有助港企「熬過」疫情，並非解決生意上的問題。但港府同時推出其他抗疫基金，相信仍有助渡過難關。

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港企提高生意 網絡是最好的幫手？

不過，疫情全球蔓延，本港確診個案不斷上升。陳銘嚴指出，連鎖集團外、普遍食肆的現金流只有1個月至1個半月，長此下去，預計截至年中將有2,000至3,000間倒閉。他續指，港企要應對目前困局，只能從增加網絡銷售，以及增加網絡支付方式入手。

陳表示，港企一直以來的主流支付模式為信用卡，但有時候信用卡過數並非即時。由於PayMe和FPS （Fast Payment System，轉數快）等，如同現金即時過數。倘若港企有意增加現金流，宜考慮使用。而在疫情推使下，他預測今年港企在網絡收益和平台支付上，將有大幅增長。

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記者：馬意文