【新冠肺炎】假資訊滿天飛　Twitter宣布刪逾千篇誤導性帖文

▲ Twitter自3月18日，已刪除逾1100篇誤導及潛在有害的帖文，打擊與新型冠狀病毒相關的騙局。

新型冠狀病毒疫情持續惡化，全球確診人數逾93萬人，人人自危，而且社交平台上亦不斷流傳虛假或誤導性資訊，加劇恐慌。Twitter於本港時間今（2日）凌晨發布帖文，稱Twitter自3月18日，已刪除逾1100篇誤導及潛在有害的帖文，打擊與新型冠狀病毒相關的騙局。

Twitter表示，公司於3月18日推出新指引，禁止用戶發布有關新型冠狀病毒的誤導內容，包括一些未確實的治療方法。而新指引推出後，Twitter自動系統亦質疑了逾150萬個發表虛假新冠肺炎資訊的帳戶，並已刪除超過1100篇誤導性和潛在有害的帖文。

雖然Twitter拒絕透露刪除了哪些文章，但自3月18日以來，該公司就以「違反 Twitter 守則」刪除了多名名人的文章，包括巴西總統Jair Bolsonaro「呼籲民眾不應再與其他人保持距離」的文章，委內瑞拉總統 Nicolás Maduro「民眾可以自行培植一種混合劑，消除新冠肺炎病毒的傳染性基因」文章。

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此外，Twitter還刪除了美國總統特朗普的私人律師Rudy Giuliani的文章，並鎖定其帳號，若再次發表虛假文章就會被封鎖。據了解，該帖文引用了激進主義者Charlie Kirk的說話，聲稱「已證明羥氯喹對抗感染肺炎的有效率為100％。」但根據美國衛生與公眾服務部的說法，仍需要進行臨床試驗證明是否有效，因此以散佈冠狀病毒的錯誤信息為由，刪除其文章。

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責任編輯：曾曉汶