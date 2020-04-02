  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 15:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】假資訊滿天飛　Twitter宣布刪逾千篇誤導性帖文

科技 14:00 2020/04/02

分享：

Twitter自3月18日，已刪除逾1100篇誤導及潛在有害的帖文，打擊與新型冠狀病毒相關的騙局。

新型冠狀病毒疫情持續惡化，全球確診人數逾93萬人，人人自危，而且社交平台上亦不斷流傳虛假或誤導性資訊，加劇恐慌。Twitter於本港時間今（2日）凌晨發布帖文，稱Twitter自3月18日，已刪除逾1100篇誤導及潛在有害的帖文，打擊與新型冠狀病毒相關的騙局。

Twitter表示，公司於3月18日推出新指引，禁止用戶發布有關新型冠狀病毒的誤導內容，包括一些未確實的治療方法。而新指引推出後，Twitter自動系統亦質疑了逾150萬個發表虛假新冠肺炎資訊的帳戶，並已刪除超過1100篇誤導性和潛在有害的帖文。

雖然Twitter拒絕透露刪除了哪些文章，但自3月18日以來，該公司就以「違反 Twitter 守則」刪除了多名名人的文章，包括巴西總統Jair Bolsonaro「呼籲民眾不應再與其他人保持距離」的文章，委內瑞拉總統 Nicolás Maduro「民眾可以自行培植一種混合劑，消除新冠肺炎病毒的傳染性基因」文章。

>>>【言論惹火】「人終須一死！」巴西總統帖文被Twitter、fb下架

>>>【新冠肺炎】FB系統出錯　錯誤刪除疫情資訊

此外，Twitter還刪除了美國總統特朗普的私人律師Rudy Giuliani的文章，並鎖定其帳號，若再次發表虛假文章就會被封鎖。據了解，該帖文引用了激進主義者Charlie Kirk的說話，聲稱「已證明羥氯喹對抗感染肺炎的有效率為100％。」但根據美國衛生與公眾服務部的說法，仍需要進行臨床試驗證明是否有效，因此以散佈冠狀病毒的錯誤信息為由，刪除其文章。

>>>【全球大流行】白宮會晤科技巨頭　要求部署AI加快醫學研究

>>>【新冠肺炎】特朗普誤解　Google否認設病毒篩檢網站

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新冠肺炎】世界衛生組織加入TikTok　打擊疫情假新聞
2020/03/02
【新冠肺炎】世界衛生組織加入TikTok　打擊疫情假新聞
【新冠肺炎】提供可靠疫情資訊　YouTube推疫情相關影片專區
2020/03/21
【新冠肺炎】提供可靠疫情資訊　YouTube推疫情相關影片專區
【新冠肺炎】外媒痛批中國　禁市民在微信、Twitter分享疫情資訊
2020/02/25
【新冠肺炎】外媒痛批中國　禁市民在微信、Twitter分享疫情資訊
Twitter測試新功能　標記假新聞內容
2020/02/21
Twitter測試新功能　標記假新聞內容
Twitter 疫情 社交平台 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【5G Plan比拼】5G家庭plan抵唔抵用？人均月費低於200元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G來了】本港已上市5G手機一覽　最低4千港元可入手
【5G來了】本港已上市5G手機一覽　最低4千港元可入手
新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園
新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園
【華為風暴】華為坦承美國禁令影響大　自家系統HMS難取代Google
【華為風暴】華為坦承美國禁令影響大　自家系統HMS難取代Google
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
小米米粉節下周舉行　5G手機小米10系列登場【附優惠資訊】
小米米粉節下周舉行　5G手機小米10系列登場【附優惠資訊】
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖