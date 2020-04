【違反者死】民眾違反「封城」禁令　菲律賓總統：可將他們槍斃！

「將他們槍斃。」菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)指不會容忍違反政府隔離禁令的人。杜特爾特早前宣布,3月15日起封鎖馬尼拉大都會地區,直至4月14日,期間進出馬尼拉的海陸空交通暫停,以防止病毒繼續傳播。

杜特爾特發表言論,警告違反政府封鎖措施的人,如造成麻煩者可被槍斃,因為目前濫用醫務人員是嚴重的罪行,不能容忍。「我向警察和軍方的命令是...如果在執行禁令中遇到麻煩,遇到民眾反擊令你們的生命受到威脅時,請將他們槍斃。」他又威脅反抗民眾指:「明不明白?你會死亡,與其弄出麻煩,我會將你弄死。」(Is that understood? Dead. Instead of causing trouble, I will bury you.)

相關的言論是出自民眾抗議事件之後,事源在政府落實封城兩週後,150名失去工作機會的貧民上街,抗議政府承諾的援助物資未發放到他們手中,但遭警方以未經許可集會為由驅離,20人被捕。菲律賓目前有96宗新型冠狀病毒死亡個案,當地有2,311宗確診病例。