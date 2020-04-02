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【違反者死】民眾違反「封城」禁令　菲律賓總統：可將他們槍斃！

環球政經 14:05 2020/04/02

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「將他們槍斃。」菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）指不會容忍違反政府隔離禁令的人。杜特爾特早前宣布，3月15日起封鎖馬尼拉大都會地區，直至4月14日，期間進出馬尼拉的海陸空交通暫停，以防止病毒繼續傳播。

杜特爾特發表言論，警告違反政府封鎖措施的人，如造成麻煩者可被槍斃，因為目前濫用醫務人員是嚴重的罪行，不能容忍。「我向警察和軍方的命令是...如果在執行禁令中遇到麻煩，遇到民眾反擊令你們的生命受到威脅時，請將他們槍斃。」他又威脅反抗民眾指：「明不明白？你會死亡，與其弄出麻煩，我會將你弄死。」(Is that understood? Dead. Instead of causing trouble, I will bury you.)

相關文章：【新冠肺炎】美國人買槍自保　槍械店現長龍

相關的言論是出自民眾抗議事件之後，事源在政府落實封城兩週後，150名失去工作機會的貧民上街，抗議政府承諾的援助物資未發放到他們手中，但遭警方以未經許可集會為由驅離，20人被捕。菲律賓目前有96宗新型冠狀病毒死亡個案，當地有2,311宗確診病例。

 

 

遊行集會 杜特爾特 馬尼拉 菲律賓 冠狀病毒

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