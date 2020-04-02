▲ 澳洲充公80萬個中國劣質口罩 官員力撐：其他產品達標

新冠肺炎疫情蔓延全球，口罩、保護衣等防疫用品成為重要物資。澳洲當局指，已搜獲80萬中國製的不合規格口罩，市值高達120萬澳元（約561萬港元），並將其充公。澳洲官員強調，並非等如所有中國製的防疫用品都是不符合規格，有些都能符合澳洲的標準。

西班牙、土耳其和荷蘭此前已表明拒絕從中國入口的中國製的防疫物品，指數以千計的中國製的試劑盒及口罩都不符合規格。

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澳洲廣播公司（ABC）報道指，澳洲邊境執法局（ABF）在最近幾周檢獲數批質素差的個人防護裝備（personal protective equipment，PPE）。報道指，當中包括市值高達120萬澳元的80萬個口罩及保護衣，已全部充公。

ABC引述有官員指，目前大量的海運貨物在澳洲各個港口都無法卸貨，這些劣質防疫用品是通過空運過來的。不過，該官員強調，此並非等如所有中國製的防疫用品都是不符合規格。



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澳洲周三起禁止出口口罩、手套、保護衣等防疫用品，並禁止民眾高價轉售防疫用品。

在荷蘭，當局指已回收近60萬中國製的口罩。官員指，即使部份中國製口罩已通過品質測試，但指口罩不合適，而且過濾層無效。