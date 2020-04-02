【阿里巴巴】優酷與ViuTV合拍港劇《嘆息橋》 網友大嗌ViuTV幾時有？

▲ 阿里巴巴旗下優酷與ViuTv合拍港劇《歎息橋》，首播好評如潮。

阿里巴巴 （09988） 旗下優酷（美：YOKU）表示，為豐富「港劇場」用戶對港劇的選擇，推新港劇《嘆息橋》，由優酷投資、優酷與電訊盈科 （00008） 旗下免費電視台ViuTV聯合出品、演員林保怡監製及主演。劇集於3月28日優酷首播，48小時獲內地影視打分平台豆瓣給8.9分（10分為滿分），惟暫時仍未在香港ViuTV開播。

《嘆息橋》共15集，由林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅、伍詠薇及秦沛等演員主演，取景於香港及歐洲。內容講述幾對男女在愛情、友情兜轉的故事，命運讓彼此的人生交錯，糾纏一輩子的愛恨，換來一聲嘆息。

優酷的用戶獨享，劇集播出首3集後，其拍攝技術、剪輯手法及劇情均獲好評，截至4月1日中午，豆瓣有5,200人評價，其中54%給出5星最高分，平均分達8.9分。內地問答平台「知乎」，給出8.7分（10分為滿分）。

優酷與ViuTV於2018年開始合作，優酷發言人表示，港劇憑藉獨特的敘事節奏、表達技巧、情感內涵、畫面濾鏡等，有著鮮明的風格與美學觀點，也累積一批忠誠而紮實的觀眾群體。優酷「港劇場」希望通過營運資金和用戶洞察上的支持，做到「讓天下沒有難拍的港劇」，拍出不一樣的新派港劇，持續為市場帶來劇力萬鈞的優質內容。

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