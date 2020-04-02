【疫市求生】大摩薦15隻中港精選股 未來半年可跑贏大市

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土耳其航空停飛國際航綫至4月底 各航空縮減內地香港航線一覽（不斷更新）
環球股市第二季開局慘不忍睹，摩根士丹利指，現時市況已接近該行的基本指數預測，宏觀經濟前景高度不明朗，因此選股顯得更加重要，建議15隻在未來6至12個有機會跑贏大市（MSCI中國指數）的中港股票。
15隻股份來自8個行業，包括通訊服務、消費非必需品、原材料及工業等，這些行業可受惠於中國本土市場及新基建概念，而且資產負債表穩健，盈利能力較同業更高。
|股份
|上市地
|行業
|友邦 （01299）
|香港
|金融
|阿里巴巴 （09988）
|香港/美國
|消費非必需品
|海螺水泥 （00914）
|香港
|原材料
|中移動 （00941）
|香港
|電訊服務
|華潤置地 （01109）
|香港
|房地產
|新鴻基地產 （00016）
|香港
|房地產
|招金礦業 （01818）
|香港
|原材料
|騰訊 （00700）
|香港
|資訊科技
|寧德時代（300750）
|中國
|工業
|華宇軟件（300750）
|中國
|資訊科技
|南瑞科技（600406）
|中國
|工業
|用友軟體（600588）
|中國
|資訊科技
|恆瑞醫藥（600276）
|中國
|醫療保健
|網易（NTES）
|美國
|電訊服務
|好未來教育（TAL）
|美國
|消費非必需品