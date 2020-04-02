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【疫市求生】大摩薦15隻中港精選股 未來半年可跑贏大市

金融經濟 13:17 2020/04/02

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大摩認為，環球市況大幅波動，要小心選擇個股。

環球股市第二季開局慘不忍睹，摩根士丹利指，現時市況已接近該行的基本指數預測，宏觀經濟前景高度不明朗，因此選股顯得更加重要，建議15隻在未來6至12個有機會跑贏大市（MSCI中國指數）的中港股票。

15隻股份來自8個行業，包括通訊服務、消費非必需品、原材料及工業等，這些行業可受惠於中國本土市場及新基建概念，而且資產負債表穩健，盈利能力較同業更高。

股份 上市地 行業
友邦 （01299） 香港 金融
阿里巴巴 （09988） 香港/美國 消費非必需品
海螺水泥 （00914） 香港 原材料
中移動 （00941） 香港 電訊服務
華潤置地 （01109） 香港 房地產
新鴻基地產 （00016） 香港 房地產
招金礦業 （01818） 香港 原材料
騰訊 （00700） 香港 資訊科技
寧德時代（300750） 中國 工業
華宇軟件（300750） 中國 資訊科技
南瑞科技（600406） 中國 工業
用友軟體（600588） 中國 資訊科技
恆瑞醫藥（600276） 中國 醫療保健
網易（NTES） 美國 電訊服務
好未來教育（TAL） 美國 消費非必需品

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香港股票 美股 經濟 股票 金融 電訊 行業 招金礦業（01818） 華潤置地（01109） 新鴻基地產（00016）

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