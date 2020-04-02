【美國疫情】特朗普拒發全國居家令 或取消重災區內陸航班

▲ 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，正考慮取消前往國內疫情重災區的內陸航班，但無意於全國範圍內實施居家令。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國增至21.5萬人確診，紐約一州疫情比全中國還嚴重。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，正考慮取消前往國內疫情重災區的內陸航班，但無意於全國範圍內實施居家令。

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美國媒體報道，佛羅里達州、內華達州均於周三（1日）宣布實施居家令，而賓夕法尼亞州亦宣布擴大至全州實施居家令。特朗普周三於白宮記者會上表示，仍不會於全國範圍實施居家令。特朗普指出不同州份的疫情有分別，希望由各州州長自行決定是否實施居家令。

全國廣播公司（NBC）引述1名美國高級政府官員指，白宮希望各州因應具體疫情調整政策，又指特朗普一直信奉聯邦制，認為各州州長已有能力實施措施。

特朗普又表示，正研究停飛疫情最嚴重地區的內陸航班，但指出這是個極其艱難的決定，將會進一步打壓急需援助的航空業。

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由於疫情導致出行需求下降，美國的內陸航班已大幅削減。特朗普於上周簽署一項2.2萬億美元（約17.2萬億港元）的援助計劃中，其中包括撥款數十億美元來支持航空業。

如美國政府落實取消疫情嚴重地區的內陸航班，位於重災區的紐約、新奧爾良和底特律機場或會停飛。疫情持續蔓延下，全國的主要航空樞紐都有可能暫停運作，美國航空業會進一步遭受打擊。

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責任編輯：鄭錦玲