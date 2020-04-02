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【美國疫情】料24萬人死 特朗普仍拒絕全國禁足

環球社會熱點 14:38 2020/04/02

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美國總統特朗普（Donald Trump）表示，正考慮取消前往國內疫情重災區的內陸航班，但無意於全國範圍內實施居家令。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國增至21.5萬人確診，紐約一州疫情比全中國還嚴重。白宮預期，美國疫情死亡人數會高達10萬至24萬，但華府亦拒絕採取全國協調措施抗疫。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，正考慮取消前往國內疫情重災區的內陸航班，但無意於全國範圍內實施居家令。

美國疫情怪責中國 CNN：應怪特朗普

【美國疫情分佈】日死過千人 美軍備10萬屍袋

美國媒體報道，佛羅里達州、內華達州均於周三（1日）宣布實施居家令，而賓夕法尼亞州亦宣布擴大至全州實施居家令。

特朗普周三於白宮記者會上表示，仍不會於全國範圍實施居家令。特朗普指出不同州份的疫情有分別，希望由各州州長自行決定是否實施居家令。

紐約24小時500死 州長斥民違規聚集

紐約後生仔確診比例高 肥胖或是成因

全國廣播公司（NBC）引述1名美國高級政府官員指，白宮希望各州因應具體疫情調整政策，又指特朗普一直信奉聯邦制，認為各州州長已有能力實施措施。

特朗普又表示，正研究停飛疫情最嚴重地區的內陸航班，但指出這是個極其艱難的決定，將會進一步打壓急需援助的航空業。

美軍航母中毒撤離 千人逼爆關島酒店

彭斯：美國情況似意大利 惟料6月有轉機

由於疫情導致出行需求下降，美國的內陸航班已大幅削減。特朗普於上周簽署一項2.2萬億美元（約17.2萬億港元）的援助計劃中，其中包括撥款數十億美元來支持航空業。

如美國政府落實取消疫情嚴重地區的內陸航班，位於重災區的紐約、新奧爾良和底特律機場或會停飛。疫情持續蔓延下，全國的主要航空樞紐都有可能暫停運作，美國航空業會進一步遭受打擊。

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

責任編輯：鄭錦玲

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