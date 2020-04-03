YouTube或今年內開發「Shorts」　疑與抖音打對台

影音平台YouTube正計劃開發「Shorts」功能 ，其功能與短影音社交程式TikTok（抖音）相似。

據Business Insider引述報道，YouTube或在今年年底前，於其手機應用程式內開發「Shorts」功能 ，有指是為減低TikTok在市場上迅速普的趨勢及影響。

「Shorts」的功能與TikTok類近，但並不會以獨立App出現，而是設置於YouTube的手機App內，可拍攝短片又或是j較長的影片上載至YouTube。

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事實上，TikTok是由中國網絡公司字節跳動（ByteDanc）於2017年9月推出市場的手機App。商店情報機構Sensor Tower於年頭發布2019年全球應用程式下載數據，Facebook旗下Whatsapp繼續蟬聯全球最受歡迎App，TikTok居於亞軍，全年錄得逾過7億的下載次數。 TikTok近年在海外市場大受歡迎，尤其是在印度、巴西及美國市場。

有外界猜測，「Shorts」或會影響TikTok在市場上的位置。YouTube為全球最大的影音分享平台，並有15年歷史。由於「Shorts」會出現在YouTube的手機App內，用戶在製作影片時，可利用平台內已建立的音樂庫，不用在其他程式再下載音樂。此外，YouTuber亦不用說服粉絲跟隨至另一個平台，可保留自己頻道內的訂閱人數。

報道指出，在美國的企業或是創公司都曾試過開發類似TikTok的應用程式，但大多都未能達至相近水平，雖有相近平台Musical.ly ，但在2017年亦被字節跳動以10億美元收購，並合併為TikTok。

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